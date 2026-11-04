­مراسم تودیع و معارفه معاون روابط عمومی سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، با حضور سردار محبی، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و سردار حسن‌زاده، فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، برگزار شد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین سرافراز، مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ در این مراسم با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، این روز را نماد استکبارستیزی و تجلی روحیه استقلال‌طلبی ملت ایران دانست و اظهار داشت: در سیزدهم آبان‌ماه، سه رویداد مهم تاریخی در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسیده است؛ تبعید حضرت امام خمینی (ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳، شهادت جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان به دست نیرو‌های رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸.

وی با اشاره به تفاوت زمانی و ماهیت این سه واقعه افزود: وجه مشترک تمامی این رویدادها، استقلال‌خواهی ملت ایران، استکبارستیزی و مبارزه با نظام سلطه در عرصه داخلی و بین‌المللی، به‌ویژه مقابله با سلطه‌طلبی آمریکا است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه تهران بزرگ در ادامه، ضمن گرامیداشت این روز تاریخی، به شهدای انقلاب اسلامی ادای احترام کرد و برای رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت کرد.

در ادامه این مراسم، از خدمات و تلاش‌های سرهنگ پاسدار میثم اورنگ در دوران تصدی مسئولیت معاونت روابط عمومی سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، با اهدای لوح تقدیر و هدیه تجلیل و قدردانی شد.

همچنین سرگردپاسدارحسین فرمانی به‌عنوان معاون جدید روابط عمومی سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ معرفی و منصوب شد.