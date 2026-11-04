معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر نقش فرهنگی و اثرگذار مدیران تماشاخانه‌ها در توسعه و صیانت از تئاتر، بر ضرورت تداوم گفت‌و‌گو، هم‌افزایی و تقویت تعامل میان مدیریت تئاتر و مدیران تالار‌های نمایشی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، نشست مهدی شفیعی، معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با مدیران تماشاخانه‌های خصوصی و دولتی، با حضور اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی، و ایوب آقاخانی، سرپرست شورای نظارت، ارزیابی و صدور پروانه اجرای نمایش، برگزار شد.

این نشست با هدف هم‌اندیشی، تبادل نظر، طرح مسائل و مشکلات و بررسی آسیب‌های موجود و با رویکرد تقویت ارتباط میان مدیریت تئاتر و مدیران تالارهای نمایشی شکل گرفت. تأکید بر جایگاه فرهنگی مدیران تماشاخانه‌ها، اهمیت نقش و تأثیرگذاری آنان در جریان تئاتر، اصلاح نگاه‌ها و قضاوت‌های نادرست نسبت به این هنر، ایجاد وحدت رویه، افزایش هماهنگی‌ها و گسترش تعاملات از دیگر محورهای این نشست بود.

مهدی شفیعی در این جلسه با اشاره به ضرورت برگزاری چنین نشست‌هایی گفت: سال‌هاست جلسه‌ای با حضور هم‌زمان مدیران تماشاخانه‌های خصوصی و دولتی برگزار نشده بود و شکل‌گیری چنین فضایی اتفاق بسیار خوبی است. امیدوارم این نشست‌ها و جلسات ادامه پیدا کند؛ چراکه ما در همه سطوح نیازمند گفت‌وگو هستیم.

وی با اشاره به گسترش تعداد تماشاخانه‌ها و افزایش ظرفیت در حوزه تئاتر طی سال‌های گذشته افزود: اگر ده سال پیش می‌خواستیم چنین جلسه‌ای برگزار کنیم، تعداد بسیار محدودی تماشاخانه داشتیم و شاید پنج یا شش نفر دور هم جمع می‌شدند. اینکه امروز چنین فضایی به وجود آمده و این جمع گسترده از مدیران کنار هم قرار گرفته‌اند، نشانه گسترش هنر و تئاتر در کشور است.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر جایگاه مدیران تماشاخانه‌ها اظهار کرد: در زیست‌بوم تئاتر، هرگاه صحبت از توسعه این هنر می‌شود، محوریت نگاه‌ها به سمت عوامل تولید و خلق تئاتر است که منطقی هم هست؛ اما ما بر این باوریم که یکی از اثرگذارترین بخش‌های این زیست‌بوم در توسعه، حمایت و هر منظر دیگری، مدیران تماشاخانه‌ها هستند.

شفیعی ادامه داد: شما می‌توانید هم در فرهنگ‌سازی و هم در توسعه تئاتر نقش داشته باشید. البته از همین حیث، گاهی برخی تصمیمات نیز ممکن است به این زیست‌بوم آسیب وارد کند. بنابراین، در کنار توانمندی‌ها، لازم است بسیار سنجیده عمل کرد.

وی با تأکید بر اینکه تماشاخانه‌ها صرفاً مکانی برای اجرای نمایش نیستند، تصریح کرد: در کنار فعالیت به‌عنوان یک کسب‌وکار، مجموعه‌های تحت مدیریت شما، مکان‌های فرهنگی هستند و می‌دانیم که اعتبار فرهنگی‌تان از همه چیز برایتان مهم‌تر است. هر یک از شما که از تحصیل‌کردگان و فعالان اثرگذار این حوزه هستید، اعتبار فرهنگی خود را به خاطر برخی حواشی زیر سؤال نمی‌برید.

شفیعی با اشاره به ضرورت مراقبت جمعی از جریان تئاتر گفت: تأکید من بر اهمیت گفت‌وگو و برگزاری این دورهمی‌ها به این دلیل است که ضروری است همه ما در ابعاد مختلف از نهاد تئاتر مراقبت کنیم تا این نهاد روزبه‌روز بر توانمندی خود بیفزاید.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به برخی قضاوت‌های بیرونی درباره فضای تئاتر بیان کرد: این روزها گاهی شاهد قضاوت‌هایی از بیرون نسبت به فضای تئاتر هستیم. در این نگاه‌های بیرونی، فضاهای مختلف تئاتر مثل کمدی‌های شبانه، حرفه‌ای و تئاترهای کودک و نوجوان از یکدیگر تفکیک نمی‌شوند و همه اجراها تحت عنوان کلی تئاتر قضاوت می‌شوند.

وی افزود: گاهی اگر خطایی در یک اجرای کمدی شبانه در یکی از تالارهای کوچک شهر رخ دهد، کل تئاتر زیر سؤال می‌رود. از شما می‌خواهیم در این زمینه نیز به ما کمک کنید تا بتوانیم از بروز حواشی این‌چنینی جلوگیری کنیم. خوشبختانه هم ما به شما اعتماد داریم و هم شما به ما.

شفیعی با تأکید بر توجه به مسائل و مطالبات مدیران تماشاخانه‌ها خاطرنشان کرد: ضمن اینکه متوجه مشکلات شما هستیم، مطالباتتان را در خصوص تسهیلات و اقداماتی که باید برای بهبود شرایط صورت بگیرد، دنبال می‌کنیم. با این حال، اگر مواردی وجود دارد که فکر می‌کنید می‌تواند به تسهیل فعالیت شما کمک کند، با ما در میان بگذارید.

در ادامه این نشست، اتابک نادری، مدیرکل هنرهای نمایشی، ضمن قدردانی از حضور مدیران تماشاخانه‌های خصوصی و دولتی، بر اهمیت هم‌افزایی و هم‌اندیشی در مسیر توسعه تئاتر تأکید کرد و تماشاخانه‌ها را شرکای توسعه فرهنگی دانست و خواستار همکاری و همراهی مدیران در رعایت ضوابط و قوانین شد.

ایوب آقاخانی، سرپرست شورای ارزیابی و صدور پروانه اجرای نمایش نیز با اشاره به اهداف برگزاری این نشست، بر ضرورت تعامل، همدلی، هماهنگی بیشتر، هم‌افزایی میان مدیران و پیگیری جدی مسائل و نکات مطرح‌شده از سوی مدیران تماشاخانه‌ها تأکید کرد.

در این نشست، مدیران تماشاخانه‌های خصوصی و دولتی نیز به بیان مطالبات، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود درباره مسائل و چالش‌های پیش روی تالارهای نمایشی پرداختند.

از جمله مدیران حاضر در این نشست می‌توان به هادی حجازی‌فر و الهام محمودی، مدیران تئاتر هامون، پیام لاریان، مدیر تماشاخانه استاد انتظامی، مصطفی کوشکی، مدیر تئاتر مستقل تهران، سید عماد عامری، مدیر خانه نمایش سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و تماشاخانه ایران‌شهر، امیرسپهر تقی‌لو، مدیر تماشاخانه‌های ملک و شهرزاد، هومن شیخ‌بشارتی، مدیر سالن اصلی برج آزادی، مهدی افشین‌نژاد، مدیر تماشاخانه سنگلج، داود نامور، مدیر تماشاخانه نوفل‌لوشاتو، امیرمشهدی عباس، مدیر تالار هنر، اصغر خلیلی، مدیر مجموعه تئاترشهر، کسری شاهینی، مدیر خانه نمایش دا، شاهین صادقیان، مدیر تماشاخانه لبخند، سعید دولتی، مدیر تماشاخانه همای سعادت، شاهین چگینی، مدیر تماشاخانه استاد مشایخی، حمید عبدالحسینی، مدیر تماشاخانه سیمرغ، سید مجتبی جدی از مرکز تئاتر مولوی، امیرحسین هشترودی از تماشاخانه دارا رخ، علیرضا جعفری‌مرام از فرهنگسرای نیاوران، رزیتا فیروزان و میترا خواجه‌نیان، مدیران تماشاخانه طهران، علی نصر از تماشاخانه استاد جوانمرد خانه تئاتر، توحید معصومی، معاون اداره کل هنرهای نمایشی، و مهدی بهداروند، مشاور راهبردی این اداره کل اشاره کرد.