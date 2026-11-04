مردم همیشه در صحنه استان بوشهر با حضور پرشور خود در راهپیمایی ۱۳ آبان یک‌صدا شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر داده و عزم راسخ خود را در حفظ استقلال و حاکمیت ملی به جهانیان مخابره کردند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، اقشار مختلف مردم ولایت مدار و انقلابی استان بوشهر به ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان امروز همزمان با مردم دیگر نقاط کشور به میدان آمدند و یک صدا ندای استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را فریاد زدند تا بار دیگر وحدت، همدلی و وفاداری خود را به انقلاب و ولایت فقیه به جهانیان نشان دهند.

راهپیمایان با اشاره به سه واقعه سرنوشت‌ساز این روز، ایستادگی در برابر سلطه و پاسداری از حق تعیین سرنوشت، تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ به علت مخالفت با قانون ننگین کاپیتولاسیون و شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ را گرامی داشتند و با سردادن شعار‌های ضد استکباری، انزجار خود را از ایادی استکبار اعلام و از آرمان‌های انقلاب، امام راحل (ره)، قائد شهید امت و رهبر معظم انقلاب حمایت کردند.

حضور چشمگیر دانش‌آموزان و دانشجویان در صف‌های نخست این راهپیمایی، جلوه‌ای از آگاهی و آینده‌سازی نسل جدید ایران اسلامی بود که با شعار‌های استکبارستیزی، وحدت و مقاومت، از پیوند عمیق میان ملت و ارزش‌های انقلاب اسلامی خبر دادند.

مراسم ویژه یوم الله ۱۳ آبان در بوشهر با قرائت قطعنامه و تأیید متن آن با تکبیر شرکت کنندگان در راهپیمایی پایان یافت.