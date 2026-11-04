مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمانشاه گفت : طرح‌هایی برای استفاده از پنل‌های خورشیدی با هدف افزایش پایداری دکل‌های ارتباطی و توسعه تأمین انرژی خورشیدی با هدف کاهش اثرات ناترازی انرژی بر ارتباطات در روستاهای استان تدوین شده.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، اردلان حاتمی گفت: یکی از موضوعات مهم در حوزه پدافند غیرعامل، حفظ پایداری زیرساخت‌های ارتباطی در شرایط بحران و قطعی برق است؛ چرا که با قطع برق در یک محدوده، ممکن است ایستگاه‌های ارتباطی موسوم به BTS از دسترس خارج شوند و به دنبال آن، اینترنت و سایر خدمات ارتباطی نیز دچار اختلال شوند.

وی افزود: در همین راستا، با همکاری اداره‌کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، طرحی برای استفاده از پنل‌های خورشیدی به منظور حفظ پایداری ایستگاه‌های ارتباطی تدوین شده است.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کرمانشاه با تأکید بر اهمیت دکل‌های ارتباطی محوری گفت: اولویت این است که دکل‌هایی که چندین شاخه ارتباطی را به یکدیگر متصل می‌کنند، در شرایط بحران پایداری بیشتری داشته باشند تا از بروز اختلال گسترده در شبکه ارتباطی جلوگیری شود.

حاتمی ادامه داد: طرح دیگری نیز با هدف توسعه استفاده از پنل‌های خورشیدی در روستا‌های استان در دست پیگیری است و امیدواریم با حمایت استانداری، سازمان پدافند غیرعامل کشور و مجموعه‌های مرتبط با عمران روستایی، زمینه اجرای آن فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت پشت‌بام خانه‌های روستایی برای نصب پنل‌های خورشیدی گفت: حتی اگر بخشی از ظرفیت ساختمان‌های روستایی به تولید انرژی خورشیدی اختصاص یابد، می‌توان به افزایش پایداری تأمین برق کمک کرد؛ موضوعی که علاوه بر خانوارها، در حفظ فعالیت صنایع و کاهش فشار ناشی از ناترازی انرژی نیز مؤثر خواهد بود.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: توسعه انرژی خورشیدی و تقویت زیرساخت‌های تأمین برق، از جمله اقداماتی است که می‌تواند تاب‌آوری استان را در برابر بحران‌ها افزایش دهد و استمرار خدمات ضروری به مردم را تضمین کند.