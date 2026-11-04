نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا «شکست سیاست‌های ترامپ» را عملاً به رسمیت شناخت، گفت: آمریکایی‌ها که در غرب آسیا زمین‌گیر شده بودند، اکنون در سرزمین خودشان نیز زمین‌گیر شدند و آنچه به دنبال یک جنگ فراگیر بود، متوقف شد.

شکست ترامپ در مقابل ایران، او را در آمریکا زمین گیر کرد

شکست ترامپ در مقابل ایران، او را در آمریکا زمین گیر کرد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، عباس مقتدایی در گفت‌و‌گو با برنامه «انقلاب دوم» (سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا) شبکه خبر، درباره تأثیر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بر سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی واشنگتن و میزان محدود شدن ترامپ، اظهار داشت: «خیلی به صراحت عرض کنم، در ایالات متحده آمریکا در نتیجه همین انتخابات، شکست سیاست‌های ترامپ عملاً به رسمیت شناخته شد؛ یعنی ترامپی که تا چند ساعت قبل مدعی بود اوست که می‌خواهد پیروز شود یا کار را پیش ببرد، از همین حالا شکستش در آمریکا عملاً اعلام شد. نتیجه انتخابات آمریکا بیانگر شکست سیاست‌های آمریکا در جهان است.»

وی در ادامه با اشاره به افزایش مشکلات داخلی آمریکا افزود: نکته دوم این است که الان مشکلات داخلی آمریکایی‌ها در ساختار سیاسی آن‌قدر افزون خواهد شد که نمی‌توانند با یکدیگر آن اتفاق‌نظر را داشته باشند. الان اکثریت آنها همین وضع را دارند و به همین خاطر ترامپ اعلام کرد که بعد از انتخابات تبدیل می‌شود به «آقای وتو»؛ یعنی همه تصمیماتی که در جا‌های دیگر گرفته می‌شود و او با آن مخالف است، وتو می‌کند.

ترامپ شکست خودش را لاپوشانی می‌کند

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که ترامپ شکست را نپذیرفته و آن را به کیفیت نامزد‌های جمهوری‌خواه نسبت می‌دهد، تصریح کرد: روحیه او همین است که لاپوشانی می‌کند؛ وگرنه شکست خودش از ایران را هم دارد لاپوشانی می‌کند. الان دیگر عالم‌گیر شد و همه جهانیان متوجه شدند که اگر ایران مقاومت کند، به نتیجه می‌رسد.

آمریکا عملاً دیگر جنگ فراگیری نمی‌تواند انجام بدهد

مقتدایی درباره گزینه‌های پیش روی ترامپ پس از این شکست سنگین و احتمال جست‌وجوی پیروزی در خارج از آمریکا گفت: آنچه می‌خواست بشود، شد؛ یعنی ایران به دنبال این بود که ترامپ و دولتمردان آمریکایی را متوقف کند و این اتفاق رخ داد. الان پیروزی‌های ما فراتر از تنگه هرمز و فراتر از غرب آسیا دارد محقق می‌شود.

وی افزود: با این وضعیتی که پیش آمده، آمریکایی‌ها که در غرب آسیا زمین‌گیر شده بودند، در سرزمین خودشان هم زمین‌گیر شدند و عملاً آنچه به دنبال یک جنگ فراگیر بود، متوقف شد؛ یعنی آمریکا عملاً دیگر جنگ فراگیری نمی‌تواند انجام بدهد و پیروزی ایرانیان در این بخش تثبیت شده است.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: البته این به معنای آن نیست که ما دچار غفلت شویم؛ نه، دست سربازان ما بر روی ماشه است و ما نهایت آمادگی را داریم. اما الان شرایط بین‌المللی، شرایط داخلی و وضعیت مقاومت ایرانیان به ترامپ دیکته کرد که «بنشین سر جایت» و عملاً در داخل آمریکا هم این گفته شد.

وی در همین زمینه اضافه کرد: الان آمریکایی‌ها یک فرصت پیدا کردند تا به جای اینکه بگویند ما از دیگران شکست خوردیم، بگویند حزب‌مان شکست خورده؛ و عملاً آن لاپوشانی که ترامپ می‌خواهد انجام بدهد، در اینجا محقق می‌شود.

چشم‌انداز بسیار روشنی پیش روی ملت ایران است

مقتدایی در جمع‌بندی و در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز پیش رو و پیام این تجربه تاریخی مبتنی بر مقاومت برای دشمنان، اظهار داشت: چشم‌انداز بسیار روشنی الان جلوی یک ملتی است که ۱۱ و نیم هزار سال سابقه تاریخی و تمدنی دارد. ما الگوی تمدنی ایران اسلامی را الان در جلوی دیدگان جهانیان داریم و الهام‌بخش شده‌ایم.

وی افزود: در همین اجلاس اخیر بریکس، عملاً کشور‌هایی که آنجا بودند، حمایت خودشان را از ایرانی‌ها اعلام کردند و این روند پیروزی‌های ایران الان شتاب خواهد گرفت.