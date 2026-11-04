کارشناس ارشد مسائل سیاسی و راهبردی با تأکید بر اینکه جنگ شناختی، باورها و هویت جوامع را هدف قرار می‌دهد، تقویت قدرت علمی و فناوری در کنار تحکیم اعتقادات دینی را از الزامات مقابله با این نوع تهدید دانست.

قربانی در نگاه مردم البرز : تقویت باورهای دینی و علمی، راه مقابله با جنگ شناختی

قربانی در نگاه مردم البرز : تقویت باورهای دینی و علمی، راه مقابله با جنگ شناختی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، قربانی در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» صدا و سیمای استان البرز با تشریح ابعاد جنگ شناختی اظهار کرد: در این عرصه، هدف صرفاً تقابل نظامی یا اقتصادی نیست، بلکه تلاش می‌شود با اثرگذاری بر نگرش، باورها و محاسبات ذهنی جامعه، زمینه تضعیف انسجام ملی و مؤلفه‌های قدرت کشور فراهم شود.

وی افزود: مقابله مؤثر با جنگ شناختی مستلزم شناخت دقیق ابزارهای اثرگذاری بر افکار عمومی و تقویت ظرفیت‌های درونی جامعه است؛ ظرفیتی که علم، فناوری، هویت تاریخی و باورهای اعتقادی از عناصر اصلی آن محسوب می‌شوند.

این کارشناس مسائل سیاسی و راهبردی با اشاره به سابقه مداخلات خارجی در ایران گفت: دخالت قدرت‌های بیگانه در تحولات سیاسی کشور به سال‌های پیش از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ با نقش‌آفرینی آمریکا و انگلیس، نمونه‌ای روشن از مداخله خارجی در تعیین سرنوشت سیاسی ایران است.

قربانی ادامه داد: مفهوم استکبار در ادبیات سیاسی پس از انقلاب اسلامی جایگاه برجسته‌تری پیدا کرد، اما مقابله با سلطه و دخالت بیگانگان، ریشه در تجربه تاریخی ملت ایران دارد.

وی با تأکید بر ضرورت تحلیل منصفانه تاریخ افزود: ضعف‌ها و خطاهای برخی مقاطع تاریخی نباید به همه مردم و نسل‌های ایران تعمیم داده شود؛ چراکه استمرار هویت و حیات تاریخی کشور، در کنار عبور از فشارها و مداخلات خارجی، بیانگر ظرفیت ماندگاری جامعه ایرانی است.

این کارشناس مسائل سیاسی و راهبردی در پایان تصریح کرد: قدرت ملی صرفاً با شاخص‌های مادی و نظامی سنجیده نمی‌شود؛ بلکه پشتوانه اعتقادی و معنوی جامعه نیز در حفظ انسجام و پایداری کشور نقش تعیین‌کننده دارد. از این رو، پیشرفت علمی و فناوری باید هم‌زمان با تقویت باورهای دینی دنبال شود تا جامعه در برابر عملیات روانی و جنگ شناختی از قدرت تشخیص و مقاومت بیشتری برخوردار باشد.