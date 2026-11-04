۵۰ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع که در پوشش یک گلخانه در مبارکه نگهداری می‌شد، کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گفت:در پی دریافت گزارش‌هایی درخصوص نگهداری غیرقانونی سوخت، موضوع با هدف بررسی صحت اطلاعات در این فعالیت اقتصادی غیرقانونی، در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

سرهنگ مهدی سبحانی‌فر افزود: مأموران پس از بررسی‌های تخصصی محل نگهداری سوخت در پوشش یک گلخانه در شهرستان مبارکه شناسایی و ۵۰ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه رسمی توزیع کشف و سه نفر دستگیر شدند.

وی با تأکید بر برخورد قاطع با قاچاقچیان و متخلفان حوزه سوخت ادامه داد: نگهداری غیرقانونی و خارج کردن سوخت از چرخه رسمی توزیع، علاوه بر اخلال در نظام اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز تضییع حقوق عمومی و انحراف منابع یارانه‌ای کشور شود.

سرهنگ سبحانی فر با هشدار به سودجویان اقتصادی گفت: هیچ پوشش ظاهری و فعالیت قانونی نمی‌تواند مانع شناسایی فعالیت‌های غیرقانونی شود و پلیس با اشراف اطلاعاتی بر چرخه توزیع و مصرف سوخت، اجازه نخواهد داد منابع ملی به ابزار سودجویی و منافع شخصی تبدیل شود.

وی از شهروندان خواست: گزارش‌های خود در خصوص قاچاق، احتکار و توزیع غیرقانونی سوخت را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند.