به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، سرپرست ورزش و جوانان استان گفت: وحید صالحی با کسب ۲۳ رأی از ۲۳ آرای مأخوذه، اعتماد اعضای مجمع را کسب کرد و به‌عنوان رئیس هیئت پارادوومیدانی استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شد.

ولی پور افزود: در این نشست همچنین بر ضرورت توسعه ورزش پارادوومیدانی، شناسایی و حمایت از استعداد‌های ورزشکاران، تقویت زیرساخت‌های ورزشی و فراهم‌سازی زمینه حضور ورزشکاران استان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی تأکید شد.