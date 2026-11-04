سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به استمرار شش سال خشکسالی، بر ضرورت کاهش برداشت از آبخوان‌ها و فراهم کردن فرصت برای بازیابی این ذخایر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهنام بخشی با اعلام این خبر گفت: امسال حدود ۶۵ درصد آب مورد نیاز پایتخت از منابع سطحی و ۳۵ درصد از منابع زیرزمینی تأمین شده است. آبخوان‌ها در شرایط کاهش بارندگی و محدودیت منابع سطحی، همچنان یکی از پشتوانه‌های اصلی تأمین آب تهران به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت برداشت از منابع زیرزمینی افزود: آبخوان‌ها ذخایری ارزشمند و حاصل تغذیه طبیعی در سال‌های گذشته هستند و تداوم برداشت در شرایط تغییر اقلیم و کاهش بارندگی، فشار مضاعفی بر آنها وارد می‌کند. از این رو، کاهش برداشت و فراهم کردن فرصت برای بازیابی این منابع از اولویت‌های شرکت است.

ذخایر سد‌های تهران ۳۴۰ میلیون مترمکعب است

سخنگوی آبفای استان تهران با اشاره به وضعیت بارندگی پایتخت گفت: با گذشت بیش از ۴۰ روز از آغاز سال آبی، میزان بارندگی تهران به حدود ۱۰ میلی‌متر رسیده است. این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال بهتر است، اما همچنان حدود ۳۰ میلی‌متر با میانگین بلندمدت فاصله دارد.

بخشی گفت: پنج سد تأمین‌کننده آب تهران برای عبور پایدار از شرایط تأمین آب، به حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ میلیون مترمکعب ذخیره نیاز دارند؛ این در حالی است که سال آبی گذشته با حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب و امسال با حدود ۴۵۰ میلیون مترمکعب ذخیره آغاز شد.

به گفته وی، مجموع ذخایر کنونی این سد‌ها حدود ۳۴۰ میلیون مترمکعب است که حدود ۲۷۰ میلیون مترمکعب آن در سامانه غربی، شامل سد‌های کرج و طالقان، و حدود ۷۰ میلیون مترمکعب در سامانه شرقی، شامل سد‌های لار، لتیان و ماملو، قرار دارد.

وی با تشریح وضعیت سد‌های تأمین‌کننده آب تهران افزود: میزان پرشدگی سد لار حدود سه درصد، سد لتیان ۲۹ درصد و سد ماملو ۱۱ درصد است و پرشدگی مجموع پنج سد به حدود ۱۸ درصد می‌رسد.

بخشی با اشاره به پیش‌بینی بارندگی‌های بیش از نرمال در پاییز گفت: با وجود چشم‌انداز امیدوارکننده بارش‌ها، فاصله ذخایر سد‌ها با سطح مطلوب همچنان زیاد است و برنامه‌ریزی برای تأمین آب تابستان آینده و آمادگی در برابر احتمال تداوم کم‌بارشی‌ها باید از هم‌اکنون انجام شود.

کاهش ۶۰۰ هزار مترمکعبی مصرف روزانه نسبت به رکورد سال ۱۴۰۳

سخنگوی آبفای استان تهران متوسط مصرف روزانه آب در پایتخت را حدود سه میلیون مترمکعب اعلام کرد و گفت: این میزان در سال ۱۴۰۳ به رکورد چهار میلیون و ۶۰ هزار مترمکعب رسید، اما در روز‌های اوج مصرف امسال به حدود سه میلیون و ۳۵۰ تا سه میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب محدود شد.

وی افزود: این روند نشان‌دهنده کاهش حدود ۶۰۰ هزار مترمکعبی مصرف روزانه نسبت به رکورد پیشین است. همچنین سرانه مصرف روزانه آب در تهران از حدود ۲۵۰ لیتر به کمتر از ۱۸۰ لیتر رسیده، اما همچنان حدود ۵۰ لیتر بیشتر از الگوی استاندارد ۱۳۰ لیتری است.

بخشی با اشاره به تغییر سهم گروه‌های مصرف‌کننده گفت: سهم مشترکان خوش‌مصرف از ۲۹ درصد در فروردین ۱۴۰۴ به حدود ۵۰ درصد در شرایط فعلی افزایش یافته است؛ با این حال، ۴۷ درصد مشترکان همچنان در گروه پرمصرف و سه درصد در گروه بدمصرف قرار دارند.

وی از آغاز پویش «تهرانی‌ها متشکریم» با هدف قدردانی از مشترکان خوش‌مصرف و ترغیب سایر شهروندان به اصلاح الگوی مصرف خبر داد.

تجهیز ۸۰۰ هزار واحد به تجهیزات کاهنده مصرف آب

سخنگوی آبفای استان تهران استفاده از تجهیزات کاهنده را یکی از راهکار‌های مدیریت مصرف دانست و گفت: تاکنون حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکونی، تجاری، اداری و مسجد به این تجهیزات مجهز شده‌اند که دست‌کم ۳۰ درصد در کاهش مصرف آب مؤثرند.

به گفته بخشی، اصلاح الگوی مصرف و قرار گرفتن مشترکان خانگی در گروه خوش‌مصرف می‌تواند کاهش ۴۵ تا ۵۰ درصدی آب‌بها را به دنبال داشته باشد.