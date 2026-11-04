به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صداوسیما، تیم فوتبال خاتون بم در دومین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۰۲۶-۲۰۲۷ برابر ناگوهیانگ کره‌شمالی با نتیجه ۶ بر یک شکست خورد تا دومین باخت پیاپی نماینده ایران در این رقابت‌ها به ثبت برسد.

شاگردان مرضیه جعفری که در نخستین مسابقه خود با نتیجه ۴ بر یک مقابل توکیو وردی ژاپن مغلوب شده بودند امروز (چهارشنبه۱۳ آبان) در ورزشگاه تووونا شهر یانگون میانمار به مصاف ناگوهیانگ رفتند تیمی که فصل گذشته عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان زنان آسیا را به دست آورده بود.

ناگوهیانگ که در نخستین مسابقه خود نیز با نتیجه ۷ بر صفر آیوادی میانمار را شکست داده بود در این دیدار هم قدرت تهاجمی خود را به نمایش گذاشت و موفق شد ۶ بار دروازه نماینده ایران را باز کند.

در شرایطی که خاتون مقابل قدرت اول فوتبال باشگاهی زنان آسیا روز دشواری را پشت سر گذاشت فاطمه شبان موفق شد تنها گل نماینده ایران را به ثمر برساند تا خاتون با وجود شکست سنگین یک بار دروازه حریف قدرتمند خود را باز کرده باشد.

با این نتیجه خاتون در پایان دومین مسابقه خود همچنان بدون امتیاز باقی ماند و حالا برای زنده نگه داشتن امید صعود باید در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف آیوادی میانمار برود.

نماینده فوتبال زنان ایران روز شنبه شانزدهم آبان از ساعت ۱۶ به وقت تهران در سومین و آخرین مسابقه خود در مرحله گروهی برابر آیوادی قرار می‌گیرد.

گفتنی است از هر گروه دو تیم برتر به همراه دو تیم برتر سوم سه گروه راهی مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان زنان آسیا خواهند شد.