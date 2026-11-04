مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از اجرای پروژه‌های مشارکتی و تفاهم‌نامه‌ای با ارزش ریالی بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال خبر داد و گفت: در قالب این تفاهم‌نامه‌ها، تاکنون ۱۳ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی شرکت تخصیص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ارسلان شکری با تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های مشارکتی اظهار کرد: این پروژه‌ها با مشارکت بخش‌های مختلف اقتصادی، اجرایی و عمرانی استان و با هدف توسعه زیرساخت‌های راه و ارتقای شبکه ارتباطی در نقاط مختلف آذربایجان‌غربی در حال اجراست.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار، مجموع طول تعهدات اجرایی این پروژه‌ها ۲۷۹.۷۲ کیلومتر است که از این میزان، ۱۹۲.۸ کیلومتر به مرحله اجرا رسیده و بیانگر پیشرفت حدود ۶۹ درصدی تعهدات اجرایی است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به ارزش ریالی این طرح‌ها تصریح کرد: ارزش مجموع پروژه‌های مشارکتی به ۳۰ هزار و ۳۸۴ میلیارد ریال می‌رسد که تاکنون ۱۳ هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال، معادل ۴۴ درصد ارزش کل پروژه‌ها، از سوی شرکت تخصیص یافته است.

شکری ادامه داد: این پروژه‌ها با مشارکت مجموعه‌هایی از جمله منطقه آزاد ماکو، شرکت آبجیرو، شرکت پویا زرکان آق‌دره تکاب، اداره‌کل امور عشایری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، شرکت آرانگ کوهر صنعت مهاباد، بسیج سازندگی و خیران راهساز در حال اجراست.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت مشارکت دستگاه‌ها، سرمایه‌گذاران و خیران در توسعه راه‌های استان خاطرنشان کرد: گسترش این الگوی همکاری، زمینه تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی، تقویت شبکه راه‌های استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرابخشی برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های توسعه‌ای آذربایجان‌غربی را فراهم می‌کند.