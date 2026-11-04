همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، راهپیمایی حماسی مردم و دانش‌آموزان شهرستان بهارستان در شهر‌های نسیم‌شهر، گلستان و صالحیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم، دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم با حضور در میادین و خیابان‌های نسیم‌شهر، گلستان و صالحیه، با سر دادن شعار‌های ضد استکباری، ضمن گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، انزجار خود را از سیاست‌های خصمانه آمریکا و جنایت‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان در این راهپیمایی همچنین با اشاره به سابقه مداخلات آمریکا در امور داخلی ایران، از جمله کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، بر ضرورت حفظ وحدت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.

حاضران با یادآوری شهدای دانش‌آموز و قربانیان حملات به مدرسه میناب و ورزشگاه لامرد، خواستار پاسخ‌گویی مجامع بین‌المللی و پیگیری حقوقی این جنایت‌ها شدند و بر ضرورت برخورد قاطع با عاملان آن تأکید کردند.