به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این رویداد علمی با محوریت تازه‌ترین دستاورد‌های ژنتیک و ژنومیک سرطان، پزشکی شخصی‌سازی‌شده، تشخیص مولکولی، هوش مصنوعی در تشخیص و درمان سرطان، ایمونوتراپی و درمان‌های هدفمند برپا شده است.

پیشرفت‌های علمی در شناخت ویژگی‌های ژنتیکی تومورها، زمینه‌ساز توسعه روش‌های دقیق‌تر برای تشخیص، انتخاب درمان و ارزیابی پاسخ بیماران به مداخلات درمانی شده و ژنومیک سرطان به‌عنوان یکی از حوزه‌های مهم پژوهش‌های پزشکی، ظرفیت‌های تازه‌ای برای شناخت سازوکار‌های مولکولی بیماری و حرکت به سمت درمان‌های متناسب با ویژگی‌های هر بیمار فراهم می‌کند.

پزشکی شخصی‌سازی‌شده بر انتخاب راهبرد‌های درمانی متناسب با ویژگی‌های زیستی و مولکولی هر بیمار تأکید دارد، همچنین بررسی کاربرد‌های هوش مصنوعی در تحلیل داده‌های پزشکی و ارزیابی روش‌های نوین تشخیص و درمان، از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری بالینی کمک کند.

سومین همایش بین‌المللی و نخستین همایش استانی ژنومیک سرطان در سالن اجلاس سران اصفهان تا ۱۵ آبان برپاست.