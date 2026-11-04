ایران و افغانستان بر توسعه همکاری‌های علمی، فنی و تجاری در بخش کشاورزی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی دو کشور تأکید کردند.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما،رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، با اعلام آمادگی ایران برای انتقال دانش فنی و آموزش نیرو‌های متخصص افغانستان، گفت: سازمان تات ظرفیت برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه‌های شیلات، برنج، دام و دیگر زمینه‌های مورد نیاز افغانستان را دارد.

غلامرضا گل‌محمدی، شناسایی نیاز‌های آموزشی طرف افغانستانی و تعیین دوره‌ها و محل برگزاری آنها را ضروری دانست و بر همکاری برای شناسایی و رفع موانع تجاری محصولات کشاورزی دو کشور تأکید کرد.

وی همچنین درباره درخواست افغانستان برای آزمایش کود‌های کشاورزی اعلام کرد که بررسی‌های تخصصی انجام و نتایج آن ظرف دو تا سه هفته ارائه خواهد شد.

در این همکاری‌ها، طرف افغانستانی نیز خواستار استفاده از ظرفیت‌های علمی و تجربیات ایران در حوزه‌های قرنطینه دامی، شیلات، برنج، اصلاح بذر و آزمایش نهاده‌های کشاورزی شده است.

صدر اعظم عثمانی، معاون وزیر کشاورزی افغانستان، هم با اشاره به محدودیت امکانات آزمایشگاهی این کشور، خواستار همکاری ایران در انجام آزمایش‌های تخصصی کود‌ها و سموم کشاورزی، تعیین نماینده‌ای برای پیگیری توافق‌ها و تسریع در اجرای برنامه‌های مشترک شد.

وی همچنین بر ضرورت تبدیل تعاملات علمی دو کشور به همکاری‌های عملی و ساماندهی تجارت محصولات کشاورزی بر اساس استاندارد‌های مشخص تأکید کرد.