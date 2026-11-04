حاجیه خانم طاهره عدالتی، مادر شهیدان والامقام علی‌اصغر و دخیل چاقیان آرانی، در آران و بیدگل پس از سال‌ها تحمل فراق فرزندانش، دعوت حق را لبیک گفت و آسمانی شد. پیکر این مادر شهید در گلزار شهدای امامزاده محمدهلال (ع) و در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مادر شهیدان والامقام علی اصغر و دخیل چاقیان آرانی، پس از تحمل سال‌ها رنج فراق فرزندانش دعوت حق را لبیک گفت و به فرزندان شهیدش پیوست.

پیکر حاجیه خانم طاهره عدالتی مادر این دو شهید بزرگوار در گلزار شهدای امامزاده محمدهلال (ع) و در جوار فرزندان شهیدش به خاک سپرده شد.

مسعود نیک بخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان در پیامی درگذشت مادر شهیدان والامقام چاقیان آرانی را تسلیت گفت.

شهید علی‌اصغر چاقیان آرانی متولد ۱۳۴۶، در عملیات کربلای چهار و در منطقه شلمچه به درجه والای شهادت نائل شد.

همچنین شهید دخیل چاقیان آرانی، متولد ۱۳۴۱، در عملیات والفجر یک در منطقه رقابیه جان خود را در راه دین و اسلام فدا کرد.

مردم استان اصفهان ۲۴ هزار شهید تقدیم انقلاب و مردم کردند.