همزمان با سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، نمایشگاه کتاب «نگاهی به اسناد لانه جاسوسی» در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران آغاز به کار کرد‌.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این نمایشگاه، گزیده‌ای از کتاب‌های مخازن سازمان، از جمله آثاری از مجموعه «اسناد لانه جاسوسی»، به نمایش درآمده است. این مجموعه گزارش‌ها و مکاتباتی درباره تحولات سیاسی ایران و مناسبات ایران و آمریکا را در بر می‌گیرد.

علاقمندان برای بازید از این نمایشگاه می توانند از ۱۳ تا ۲۰ آبان‌ماه، از ساعت ۸ تا ۲۱ به کتابخانه ملی ایران، بخش شرقی طبقه همکف تالار‌های تخصصی، تالار ابن‌ندیم (مرجع و کتاب‌شناسی) مراجعه کنند.