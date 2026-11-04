وزیر ارتباطات در دیدار با سفیر پاکستان در تهران، با محکوم کردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان و زیرساخت‌های غیرنظامی، بر تبدیل ظرفیت‌های مشترک دو کشور به برنامه‌های عملیاتی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دیدار با عمران احمد صدیقی، سفیر جمهوری اسلامی پاکستان در تهران، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه هدف قرار دادن مردم بی‌گناه و زیرساخت‌های غیرنظامی را محکوم کرد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت صیانت از زیرساخت‌های حیاتی و راهبردی کشور، حملات به زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات را مغایر با اصول و قواعد بین‌المللی دانست و پایداری شبکه‌های ارتباطی و حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی را از الزامات امنیت ملی و تداوم ارائه خدمات عمومی به مردم ذکر کرد.

وی همچنین با قدردانی از مواضع حمایتی دولت و ملت پاکستان در جریان جنگ، روابط دوستانه و تاریخی دو ملت را پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه مناسبات در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه فناوری‌های نوین دانست.

توسعه همکاری‌های فناورانه و تعامل بخش خصوصی

در ادامه این دیدار، ظرفیت‌ها و زمینه‌های ارتقای همکاری‌های دوجانبه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بررسی شد و دو طرف بر بهره‌گیری از توانمندی‌های فنی، تخصصی و فناورانه دو کشور تأکید کردند.

توسعه همکاری میان شرکت‌ها و فعالان بخش خصوصی، تبادل دانش و تجربیات تخصصی، گسترش تعاملات فناورانه و پیگیری برنامه‌های مشترک در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از جمله محور‌های مورد بحث در این دیدار بود. همچنین تقویت ارتباط میان نهاد‌ها و سازمان‌های تخصصی دو کشور و فراهم‌سازی زمینه همکاری‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفت.

وزیر ارتباطات با اشاره به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصادی و ارتقای بهره‌وری کشور‌های منطقه، بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌ها و اشتراکات ایران و پاکستان به برنامه‌های عملیاتی و همکاری‌های اثربخش تأکید کرد.

تأکید بر هماهنگی در مجامع بین‌المللی

تعامل و هماهنگی دو کشور در اتحادیه‌ها، مجامع و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود.

طرفین با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی در این عرصه، بر ضرورت اتخاذ مواضع سازنده و هماهنگ در موضوعات مشترک بین‌المللی تأکید کردند. در همین راستا، تقویت رایزنی‌های مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل برای حمایت از دیدگاه‌ها و منافع مشترک در مجامع تخصصی بین‌المللی، به‌عنوان یکی از زمینه‌های قابل پیگیری در روابط دو کشور مطرح شد.

این دیدار با هدف تحکیم مناسبات دوستانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان و ارتقای همکاری‌های دوجانبه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد.