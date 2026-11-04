مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کرج با تأکید بر ضرورت بازخوانی رویدادهای ۱۳ آبان گفت: تبیین نقش دانشجویان در تسخیر سفارت آمریکا و تحولات سرنوشت‌ساز انقلاب اسلامی، ضرورتی مهم برای آگاهی نسل جوان از تاریخ معاصر کشور است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، قهرمانی در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» صدا و سیمای استان البرز با اشاره به نقش دانشجویان در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ اظهار کرد: این حرکت تاریخی، نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و روابط ایران و آمریکا بود و اسناد به‌دست‌آمده از سفارت، ابعاد تازه‌ای از مداخلات و فعالیت‌های اطلاعاتی آمریکا را آشکار کرد.

وی با اشاره به سه رویداد مهم تاریخی در ۱۳ آبان افزود: تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، سه واقعه‌ای هستند که جایگاه این روز را در تاریخ مبارزات ملت ایران برجسته کرده‌اند.

این فعال سیاسی با اشاره به پیشینه مداخلات آمریکا در ایران گفت: کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و نقش آمریکا و انگلیس در سرنگونی دولت مصدق، نمونه‌ای از دخالت قدرت‌های خارجی در سرنوشت سیاسی ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است.

قهرمانی ادامه داد: دانشجویانی از دانشگاه‌های تهران، صنعتی شریف و پلی‌تکنیک در تسخیر سفارت آمریکا حضور داشتند و این حرکت به شکل‌گیری جریان دانشجویان پیرو خط امام انجامید.

وی با اشاره به پیامدهای سیاسی این واقعه گفت: گروگان‌های آمریکایی پس از ۴۴۴ روز و هم‌زمان با اجرای توافقات مربوط به آزادی آنان آزاد شدند. همچنین برخی تحلیلگران، این بحران و نحوه مدیریت آن از سوی دولت جیمی کارتر را از عوامل مؤثر بر شکست انتخاباتی وی می‌دانند.

مسئول سابق بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی کرج با اشاره به نقش برخی دانشجویان حاضر در تسخیر سفارت در دوران دفاع مقدس افزود: تعدادی از این دانشجویان بعدها در جبهه‌های جنگ حضور یافتند و برخی از آنان از جمله شهید بهروزی و شهید رجب‌بیگی به شهادت رسیدند.

قهرمانی در پایان بر ضرورت انتقال تجربه‌های تاریخی به نسل جدید تأکید کرد و گفت: دانشجویان و دانش‌آموزان باید با نقش نسل‌های گذشته در تحولات انقلاب اسلامی آشنا شوند تا بتوانند در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی نیز مسئولیت‌پذیر و اثرگذار باشند.