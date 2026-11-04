مستند‌های «یک سیاره بی‌نقص»، با بررسی ویژگی‌ها و ساختار زمین، «کوله بر دوش»، با روایتی انسانی و واقع‌گرایانه از روز‌های جنگ لبنان و فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع»، با روایتی ماجراجویانه از سه نوجوان، امروز از شبکه‌های مستند و امید پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه مستند «یک سیاره بی‌نقص» با گویندگی دیوید اتنبرو، ساعت ۲۱ از شبکه مستند پخش می‌شود.

این مجموعه به بررسی ویژگی‌ها و ساختار زمین و تناسب آن با حیات انسان می‌پردازد که شرایط لازم برای شکل‌گیری و تداوم حیات را فراهم کرده‌اند.

مجموعه مستند «یک سیاره بی‌نقص» با نگاهی به ساختار زمین و سازوکار‌های طبیعی آن، تناسب میان ویژگی‌های این سیاره و نیاز‌های موجودات زنده، از جمله انسان، را به تصویر می‌کشد.

مستند «کوله بر دوش»، با روایتی انسانی و واقع‌گرایانه از روز‌های جنگ لبنان، ایستادگی مردم این کشور در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی را به تصویر می‌کشد.

این مستند با نگاهی انسانی و واقع‌گرایانه، به روایت روز‌های جنگ لبنان و مقاومت مردم این کشور در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی می‌پردازد.

حضور مستقیم گروه سازنده در میدان نبرد، به روایت این مستند وجهی میدانی و مستند بخشیده و تصویری نزدیک از شرایط جنگ و ایستادگی مردم لبنان ارائه کرده است.

مستند «کوله بر دوش»، ساعت ۲۳ از شبکه مستند پخش می شود.

فیلم سینمایی «منطقه پرواز ممنوع» به کارگردانی امیر داسارگر، با روایتی ماجراجویانه از سه نوجوان و ماجرای کشف فعالیت جاسوسان در منطقه‌ای ناشناخته، ساعت ۱۸ از شبکه امید پخش می‌شود.

این فیلم داستان سه نوجوان به نام‌های محمدمهدی و دوستانش را روایت می‌کند که برای شرکت در مسابقه پهپاد‌ها آماده می‌شوند. آنها در جریان یکی از تمرین‌های خود، هواپیمای بدون سرنشین ساخته‌شده‌شان را در منطقه‌ای ناشناخته از دست می‌دهند؛ منطقه‌ای که گروهی با ادعای حفاظت از زیستگاه یوز‌های ایرانی، آن را تحت کنترل خود دارند.

با ادامه ماجرا، نوجوانان متوجه می‌شوند افراد حاضر در منطقه در واقع جاسوسانی هستند که قصد دسترسی به محدوده‌ای مهم در میان جنگل را دارند. این اتفاق، آنها را وارد ماجرا‌هایی تازه و پرهیجان می‌کند.

هادی حجازی‌فر، محمد فیلی، بهار نوحیان، متین پاکزاد، متین کرمانی و علیرضا اکبری در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.