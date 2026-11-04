وزارت بهداشت غزه درباره توقف کامل خدمات پزشکی هشدار داد و تاکید کرد صفر شدن ذخایر دارو و تجهیزات، اختلال ۵۵ درصدی در پروتکل‌های درمانی بیماران مبتلا به سرطان را در پی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،به نقل از پایگاه خبری سوا، وزارت بهداشت و درمان غزه روز گذشته در گزارشی درباره وضعیت اقلام دارویی و ملزومات پزشکی و تجهیزات آزماشگاهی در ماه اکتبر، که از سوی اداره کل دارو انتشار یافت، درباره خطر اتمام این ذخایر، که به سطح بی سابقه رسیده است، هشدار داد و تاکید کرد این وضعیت ممکن است موجب توقف کامل خدمات پزشکی و بهداشتی شود.

وزارت بهداشت غزه تاکید کرد این بحران شدیدترین و دردناک‌ترین مرحله از اعمال محدودیت روشمند بر نظام درمان نوار غزه است، به گونه‌ای که فقدان ملزومات اساسی پزشکی موجب شده است توانایی کادر درمان برای ارائه اقدامات حیاتی تقریبا فلج شود.

طبق گزارش اداره کل دارو، ذخایر اصلی برای ارائه خدمات تخصصی و در رأس آن دارو‌های ضد سرطان و بیماری‌های خونی صفر شده است و نبود دارو‌های شیمی درمانی و دارو‌های هرمونی و دارو‌های سرکوب کننده سیستم ایمنی و فاکتور‌های انعقادی، پروتکل‌های درمانی هزاران بیمار یعنی ۵۵ درصد از بیماران را مختل کرده و همین جان آنها را به خطر انداخته است، البته موانع موجود بر سر راه درمان بیماران در خارج از منطقه غزه را نیز باید به عوامل فوق افزود.

وزارت بهداشت غزه تاکید کرد: تداوم دسته بندی انواع دارو‌ها و ملزومات پزشکی در رده دارو‌هایی که موجودی آنها صفر شده است، دیگر تنها بحران کمبود کمک‌ها نیست بلکه به معضلی فرساینده و روزمره تبدیل شده است که آخرین رمق‌های نظام سلامت را نیز هدف قرار می‌دهد و این شرایط مداخله فوری و مستقیم را پیش از توقف کامل خدمات درمانی می‌طلبد.