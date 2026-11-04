فرماندار ارومیه با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان گفت: کیفیت‌بخشی به کلاس‌های درس، بهبود امکانات آموزشی، تأمین ایمنی در مدارس شهرستان باید با جدیت دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،قهرمان عیوضلو در چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ارومیه با اشاره به اهمیت استاندارد بودن محیط‌های آموزشی افزود: در مدارس بر کیفیت آموزش و فراهم‌سازی بستر مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان، ارتقای سطح کیفی کلاس‌های درس و بهبود امکانات و تجهیزات آموزشی توجه جدی شود.

فرماندار ارومیه همچنین با اشاره به برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه در مدارس، بر ضرورت نظارت بر نحوه ارائه این خدمات آموزشی و تعیین هزینه‌های مربوط به آن تأکید کرد.

وی گفت: مبالغ دریافتی بابت کلاس‌های فوق‌برنامه باید به‌صورت شفاف به اطلاع اولیای دانش‌آموزان برسد و هزینه‌ها متناسب با خدمات آموزشی ارائه‌شده تعیین شود.

عیوضلو، رعایت ضوابط و مقررات در برگزاری این کلاس‌ها را ضروری دانست و بر لزوم جلوگیری از تحمیل هزینه‌های نامتعارف به خانواده‌ها تأکید کرد و افزود: باید دانش‌آموزان از برنامه‌های آموزشی تکمیلی، بدون ایجاد تبعیض و با رعایت عدالت آموزشی بهره مند شود.