به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات مازندران گفت: صید ماهیان خاویاری درانحصار شیلات ایران است و صیادان پره استان‌های مازندران، گیلان و گلستان در صورت صید گونه‌های خاویاری در خزر آن را باید تحویل بدهند؛ مسئولیت پذیری که جامعه صیادی مازندران از ابتدای صید تا کنون با تحویل ۱۰ قطعه از ماهیان خاویاری با استحصال ۱۷۰ کیلو گرم خاویار، به خوبی نشان دهند.

بر اساس توافق نامه سال ۲۰۱۰ اجلاس کمیسیون مشترک منابع زنده دریای خزر در باکو، صید تجاری ماهیان خاویاری به منظور بازسازی ذخایر دریایی همچنان ممنوع است.

حسین علی حبیبی افزود: بر اساس توافق نامه میان پنج کشور حاشیه خزری شامل روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران، کشور‌هایی که دارای مراکز تکثیر هستند، سالانه می‌توانند مقدار کمی برداشت برای فعالیت‌های تحقیقاتی و تکثیر و بازسازی ذخایر داشته باشند. شرایطی که مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید رجایی ساری به عنوان نماینده شیلات ایران سال گذشته هزار ۷۰۰ قطعه بچه ماهیان خاویاری را پس از تکثیر نیمه مصنوعی در خزر رها سازی کرده است.

پنج گونه از ماهیان خاویاری ممتاز جهان از جمله فیل ماهی (بلوگا)، تاس ماهی ایرانی (قره برون ایرانی)، تاس ماهی روسی (چالباش روس)، شیپ و اوزون برون (دراکول) در دریای خزر زندگی می‌کنند که اکنون در فهرست گونه‌های به شدت در معرض خطر انقراض قرار دارند.

حسین علی حبیبی با بیان اینکه مرکز بازسازی و حفاظت از ذخایر ژنتیکی آبزیان شهید رجایی ساری این گونه از ماهیان را با هدف تکثیر نیمه مصنوعی مورد پرورش و سپس رها سازی می‌کند، افزود: پارسال هزارو ۷۰۰ قطعه انواع بچه ماهی خاویاری پس از تکثیر در این مرکز در سواحل مازندران رها سازی شد.

صیادان مازندرانی در فصل صید ماهیان استخوانی سال گذشته چهار هزار و ۱۰۰ تن انواع ماهی استخوانی از دریای خزر صید کردند.