فرماندار شهرستان ارومیه با تأکید بر اهمیت یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: در شرایطی که دشمنان با ابزارهای سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای به دنبال تضعیف اراده ملت ایران هستند، حفظ وحدت و همبستگی ملی و هوشیاری در برابر جنگ شناختی ضرورتی اساسی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قهرمان عیوضلو فرماندار شهرستان ارومیه پیامی به مناسبت یوم‌الله ۱۳ آبان صادر کرد.

در این پیام آمده است

بسم الله الرحمن الرحیم

سیزدهم آبان‌ماه، یادآور روزهایی است که ملت ایران با تکیه بر آگاهی، اراده و روحیه استقلال‌طلبی، مسیر تاریخ کشور را با ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر رقم زد. این روز، تنها یادآور حوادث تاریخی نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی آرمان‌هایی است که بر پایه عزت ملی، استقلال، آزادی‌خواهی و مقاومت در برابر سلطه شکل گرفته‌اند.

یوم‌الله ۱۳ آبان، پیوندی عمیق میان آگاهی نسل جوان و مسئولیت تاریخی ملت ایران برقرار کرده است. دانش‌آموزان و دانشجویان به‌عنوان سرمایه‌های انسانی و آینده‌سازان کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از هویت ملی، تقویت انسجام اجتماعی و پیشرفت ایران اسلامی دارند. امروز بیش از هر زمان دیگری، تقویت روحیه پرسشگری، خودباوری، علم‌آموزی و حضور مسئولانه نسل جوان در عرصه‌های اجتماعی و ملی اهمیت دارد.

در شرایطی که دشمنان با ابزارهای مختلف سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای درصدد تضعیف اراده و انسجام ملت ایران هستند، هوشیاری در برابر جنگ شناختی، حفظ وحدت و همبستگی ملی و اتکا به توانمندی‌های داخلی، از ضرورت‌های عبور مقتدرانه از چالش‌هاست. بی‌تردید، قدرت واقعی کشور در سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و همراهی آگاهانه مردم نهفته است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، شهدای دانش‌آموز و تمامی شهدای مسیر استقلال و سربلندی ایران اسلامی، فرارسیدن روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز را به مردم شریف شهرستان ارومیه، به‌ویژه دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و خانواده‌های معظم شهدا تبریک عرض می‌کنم و از عموم مردم دعوت می‌کنم با حضور آگاهانه و پرشور در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، بار دیگر جلوه‌ای از همبستگی، بصیرت و پایبندی خود به عزت و استقلال ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.

قهرمان عیوضلو

فرماندار شهرستان ارومیه