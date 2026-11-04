حجت‌الاسلام رسولی، کارشناس مسائل سیاسی و تاریخ انقلاب اسلامی، با تأکید بر نقش اسناد سفارت آمریکا در شناخت مناسبات این کشور با ایران گفت: انتشار اسناد لانه جاسوسی، ابعاد فعالیت‌های اطلاعاتی و مداخلات آمریکا را آشکار کرد و زمینه تازه‌ای برای بازخوانی فشارهای خارجی علیه انقلاب اسلامی فراهم آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام رسولی در برنامه زنده تلویزیونی «نگاه مردم» با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ اظهار کرد: این واقعه در پی انباشت اعتراض‌های مردم به مداخلات آمریکا در ایران رخ داد، اما کشف اسناد سفارت، ابعاد گسترده‌تری از فعالیت‌های اطلاعاتی این کشور را نمایان کرد.

وی افزود: اسناد به‌دست‌آمده در سال‌های بعد بررسی و در قالب کتاب‌های متعدد منتشر شد و اهمیت تاریخی این رویداد، امام خمینی(ره) را بر آن داشت تا از آن به‌عنوان «انقلاب دوم» یاد کنند.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به گستره فعالیت‌های اطلاعاتی سفارت آمریکا گفت: بررسی اسناد نشان می‌دهد فعالیت‌های این مرکز به ایران محدود نبوده و کشورهای منطقه نیز در حوزه فعالیت‌های اطلاعاتی آن قرار داشته‌اند.

رسولی با اشاره به تحولات پس از تسخیر سفارت آمریکا بیان کرد: اعمال تحریم‌ها از سال ۱۳۵۸، یکی از مسیرهای فشار بر جمهوری اسلامی ایران بود که در دوره‌های بعد نیز با شکل‌ها و ابزارهای مختلف ادامه یافت.

وی همچنین با اشاره به جنگ تحمیلی هشت‌ساله افزود: رژیم بعث عراق در جریان جنگ علیه ایران از حمایت‌های تسلیحاتی و سیاسی کشورهای مختلف برخوردار بود و قدرت‌های غربی و شرقی نیز در روند این جنگ نقش‌آفرینی کردند.

رسولی با بیان اینکه ابزارهای فشار علیه ایران در گذر زمان تغییر کرده است، گفت: در کنار فشارهای نظامی و اقتصادی، جنگ روانی، فعالیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی نیز به عرصه‌های اثرگذاری بر افکار عمومی تبدیل شده‌اند.

وی جنگ شناختی را از موضوعات مهم در تحولات کنونی دانست و تأکید کرد: شناخت شیوه‌های اثرگذاری بر ذهنیت جامعه و توجه به روایت‌های تاریخی، برای افزایش آگاهی عمومی اهمیت دارد.

این کارشناس مسائل سیاسی در پایان خاطرنشان کرد: بازخوانی اسناد و رویدادهای تاریخی می‌تواند به شناخت دقیق‌تر مداخلات خارجی و درک بهتر تحولات سیاسی ایران کمک کند.