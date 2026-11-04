به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امیر کرم‌زاده در شورای راهبردی پایگاه جهانی کاخ موزه چهلستون اصفهان که در سالن جلسات شهدای میناب اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برگزار شد، با اشاره به جایگاه جهانی این مجموعه تاریخی. گفت: چهلستون یکی از ثروت‌های ارزشمند جهانی و میراث به‌جامانده از پیشینیان است که حفاظت و نگهداری از آن نیازمند نگاه مسئولانه، همکاری تخصصی و فراتر رفتن از چارچوب تعهدات قراردادی است. این مجموعه به دلیل اهمیت تاریخی و جایگاه بین‌المللی خود، شایسته توجهی مستمر و استفاده از بالاترین ظرفیت‌های علمی و کارشناسی است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان با تأکید بر اینکه حفاظت از آثار تاریخی صرفاً یک وظیفه اداری نیست، ادامه داد: تمامی مجموعه‌های مسئول و مشاوران فعال در حوزه میراث‌فرهنگی، علاوه بر مسئولیت‌های سازمانی و حرفه‌ای خود، در قبال صیانت از میراث تاریخی کشور مسئولیت اجتماعی دارند و باید با نگاه بلندمدت و دغدغه‌مند در این مسیر مشارکت کنند.

کرم‌زاده با اشاره به اهمیت رویکرد نظام‌مند در مطالعات حفاظت و مرمت آثار تاریخی افزود: حرکت از مرحله شناخت و مستندسازی به آسیب‌شناسی و سپس ارائه راهکار‌های تخصصی، چارچوبی ضروری برای تصمیم‌گیری اصولی در حوزه حفاظت از بنا‌های تاریخی است و نتایج این مطالعات باید با سایر پژوهش‌های انجام‌شده در مراکز علمی و دانشگاهی تطبیق داده شود تا زمینه دستیابی به یک برنامه جامع و قابل اتکا فراهم شود.

او با اشاره به مطالعات و اقدامات دانشگاه هنر در ارتباط با مجموعه چهلستون، بر ضرورت هماهنگی میان گروه‌های مطالعاتی و کمیته‌های فنی تأکید و تصریح کرد: لازم است نتایج مطالعات و اقدامات انجام‌شده از سوی مشاوران و دانشگاه هنر در یک چارچوب مشترک بررسی شود تا ضمن جلوگیری از موازی‌کاری، ظرفیت‌های علمی و تخصصی موجود در خدمت تدوین راهکاری جامع برای حفاظت از این مجموعه جهانی قرار گیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان همچنین با اشاره به ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه حفاظت و مرمت چهلستون، از اعلام آمادگی طرف ایتالیایی برای مشارکت در این زمینه خبر داد و گفت: سفیر ایتالیا با حضور در اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، آمادگی خود را برای همکاری اعلام کرده است و باید این ظرفیت از طریق سازوکار‌های رسمی و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط دنبال شود.

کرم‌زاده با تأکید بر ضرورت تسریع در پیگیری این همکاری‌ها خاطرنشان کرد: تبادل نظر و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی باید با هماهنگی وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های مسئول انجام شود. در همین راستا، مقرر است مکاتبات لازم از طریق مرکز امور بین‌الملل وزارت میراث فرهنگی و همچنین استانداری اصفهان و نمایندگی وزارت امور خارجه در استان برای تسهیل ارتباطات و پیگیری همکاری‌های تخصصی انجام شود.

او با اشاره به محدودیت‌های اعتباری و دشواری‌های تأمین منابع مورد نیاز برای حفاظت از بنا‌های تاریخی تأکید کرد: با وجود مشکلات و محدودیت‌های مالی، صیانت از مجموعه‌هایی همچون میدان نقش جهان و کاخ چهلستون از اولویت‌های جدی مدیریت میراث فرهنگی استان است و برای تأمین شرایط لازم جهت حفاظت از این آثار باید از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.