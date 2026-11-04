مرکز رسانه قوه قضاییه با هشدار درباره انتشار ویدئو‌های جعلی و برساخته هوش مصنوعی که در آن از زبان رئیس قوه قضاییه ادعا‌هایی کذب مطرح شده است، اعلام کرد: این روز‌ها سه‌گانه جنگ ترکیبی دشمن عبارت است از جعل صدا، جعل تصویر و جعل اعتماد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در روز‌های اخیر، برخی روایت‌های ساختگی و مجعول بر بستر شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که استناد این روایت‌ها، ویدئو‌هایی جعلی و برساخته هوش مصنوعی است که مجعول بودن آنها آشکار و مبرهن است. در این ویدئوها، با تصویرسازی، از زبان حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، به دروغ ادعا‌هایی عجیب و سؤال‌برانگیز مطرح شده است.

در یک نمونه از این جعلیات، در مورد برداشت از حساب‌های مردم برای مصارف عمومی، مطالبی به کلی کذب جعل شده است. پر واضح است در خصوص مصداق فوق‌الذکر، نه چنین سخنانی گفته شده است، نه چنین تصمیمی وجود دارد، نه چنین طرحی در هیچ نهاد قانونی کشور در دست بررسی است.

ایضاً مواضع رئیس قوه قضاییه نیز برای قاطبه مردم ایران شناخته شده است و مضمون و محتوای جعلی مندرج در آن ویدئوی ساختگی، کمترین نسبتی با مواضع و دیدگاه رئیس دستگاه قضا ندارد.

آنچه در ویدئوی مورد اشاره تصویرسازی شده، محصول ابزار‌های تولید محتوای مصنوعی است و نه هر کارشناس فنی؛ که هر مخاطب عادی‌ای نیز با یک‌بار دیدن این کلیپ، به جعلی بودن و اصطلاحاً هوش مصنوعی بودن آن پی می‌برد.

بدون تردید، دشمن در جنگ ترکیبی و عملیات روانی و ادراکی خود، امید زیادی به ساخت چنین ویدئو‌های جعلی و مبتنی بر هوش مصنوعی بسته است.