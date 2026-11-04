همزمان با روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم شهرستان رباط کریم با حضور گسترده در راهپیمایی امروز، سیاست‌های جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان رباط کریم با مشارکت پرشور مردم برگزار شد.

این مراسم که از مقابل مسجدالنبی (ص) آغاز و در میدان معلم به پایان رسید، شاهد حضور پرجمعیتی از تمامی اقشار بود که با شعار‌های حماسی، از پرشورتر از سال‌های گذشته، بر ایستادگی در برابر استکبار تأکید کردند.

حاضران در این راهپیمایی با محکوم کردن اقدامات جنایتکارانه دشمنان، همچون هدف قرار دادن مدارس و بیمارستان‌ها، این اقدامات را نشانه استیصال و درماندگی آمریکا و رژیم صهیونیستی دانستند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی، بر ضرورت تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی تا خروج کامل دشمن از منطقه تأکید کردند.