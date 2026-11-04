مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی از معرفی ۱۳ پروژه مدرسه‌سازی در چارچوب طرح «نشان دار کردن مالیات» در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، عارف خدرلو افزود: این ۱۳ پروژه آموزشی شامل ۱۰۱ کلاس درس در استان برای تأمین اعتبار از محل مالیات‌های نشان‌دار معرفی شده است که پس از تکمیل شدن به فضاهای آموزشی استان اضافه خواهند شد.

وی افزود: برای تکمیل این پروژه‌ها، یک‌هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است که با مشارکت مؤدیان مالیاتی تأمین خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی با بیان اینکه پروژه‌های معرفی‌شده به‌طور متوسط ۶۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، اظهار امیدواری کرد: با مشارکت فعال مؤدیان مالیاتی و تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند تکمیل و بهره‌برداری از این فضاهای آموزشی شتاب بیشتری بگیرد.

خدرلو در ادامه به عملکرد دو سال گذشته طرح «نشان مالیات» در استان اشاره کرد و گفت: طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، اعتبار ۴۰ پروژه مدرسه‌سازی در استان به‌طور کامل از محل این طرح تأمین شده است.

وی ادامه داد: این ۴۰ پروژه در مجموع شامل ۲۶۵ کلاس درس بوده و برای تکمیل آنها ۲ هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است. این پروژه‌ها هم‌اکنون در مراحل مختلف تکمیل و بهره‌برداری قرار دارند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: تداوم مشارکت مؤدیان مالیاتی در طرح «نشان مالیات» می‌تواند نقش مؤثری در سرعت‌بخشی به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی و توسعه فضاهای استاندارد مدرسه‌سازی در استان داشته باشد.