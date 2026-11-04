به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره به دستور کار‌های این نشست گفت: در این جلسه ۱۵ دستور کار پیش‌بینی شده بود که بررسی سند آمایش سرزمین استان به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت بررسی دقیق‌تر به نشست آینده موکول شد.

شهامت افزود: از ۱۴ طرح دیگر که در حوزه‌های مختلف مطرح و بررسی شدند، ۱۰ طرح به تصویب اعضای کارگروه رسید و چهار طرح نیز برای بررسی بیشتر و انجام بازدید‌های میدانی در نشست آینده دوباره مطرح خواهند شد.

وی با اشاره به طرح‌های مطرح شده افزود: طرح‌های بررسی‌شده شامل بسته‌بندی انواع بذر، احداث جایگاه عرضه سوخت، اجرای طرح‌های گردشگری و مجتمع‌های گردشگری، پرورش بوقلمون و طیور، پرورش ماهیان سردآبی، تولید گیاهان دارویی، تولید بتن سیال و معمولی و محصولات بتنی و همچنین احداث مجتمع خدمات رفاهی و جایگاه سوخت بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری با بیان اینکه بخش عمده طرح‌های مطرح‌شده در حوزه‌های کشاورزی و گردشگری قرار داشتند گفت: رویکرد اصلی کارگروه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و تسهیل اجرای طرح‌های دارای توجیه و منطبق با ضوابط قانونی است.

شهامت همچنین بر ضرورت نظارت دستگاه‌های اجرایی بر اجرای مصوبات تأکید کرد و افزود: در واگذاری اراضی ملی باید دقت و نظارت بیشتری صورت گیرد تا زمین‌های واگذارشده صرفاً در مسیر اهداف تعیین‌شده مورد استفاده قرار گیرند و از هرگونه انحراف در اجرای طرح‌ها جلوگیری شود.