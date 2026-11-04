شهردار منطقه۱۸ از آغاز اجرای طرح پارکینگ اختصاصی کارکنان با ظرفیت ۳۴۰ دستگاه خودرو خبر داد و گفت: این پروژه در ادامه روند تکمیل ساختمان مرکزی شهرداری و با هدف تأمین فضای پارک مورد نیاز کارکنان در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رضا محمدی گفت: عملیات احداث پارکینگ طبقاتی اختصاصی کارکنان در سه طبقه آغاز شده و این طرح قرار است سال آینده به بهره‌برداری برسد.

محمدی همچنین با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته پس از تخریب ساختمان مرکزی در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: در آن مقطع، همت و تلاش مجموعه مدیریت شهری برای بازسازی ساختمان و تداوم خدمت‌رسانی به شهروندان دوچندان شد و عملیات احداث بنای جدید با جدیت دنبال شد تا روند ارائه خدمات شهری متوقف نشود.

وی افزود: در حال حاضر، با پیشرفت عملیات عمرانی و تکمیل چهارمین طبقه ساختمان مرکزی، پروژه پارکینگ اختصاصی کارکنان وارد فاز کارگاهی شده است تا در ادامه مسیر تکمیل مجموعه اداری شهرداری منطقه، زیرساخت‌های موردنیاز نیز فراهم شود.