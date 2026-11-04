رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت تکمیل عملیات کشت در مناطق باقی‌مانده، از کشاورزان مناطق سردسیر خواست با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه، کشت گندم را به تأخیر نیندازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، شهرام شفیعی از تحقق حدود ۸۰ درصدی برنامه کشت گندم در استان خبر داد و اظهار کرد: با توجه به محدودیت زمانی کشت پاییزه و اهمیت استقرار مناسب بوته‌ها پیش از آغاز سرمای زمستان، کشاورزان باید ضمن آماده‌سازی به‌موقع اراضی، عملیات کاشت محصولات پاییزه را در بازه زمانی توصیه‌شده برای هر منطقه انجام دهند.

وی افزود: تأخیر در تاریخ کاشت، به‌ویژه در اراضی دیم، می‌تواند فرصت استفاده از بارش‌های پاییزی و استقرار مناسب بوته‌ها پیش از شروع سرما را محدود کند و در نهایت بر تراکم بوته، رشد اولیه و عملکرد نهایی محصول تأثیر منفی بگذارد. از این رو، رعایت تاریخ کاشت متناسب با شرایط آب‌وهوایی و ارتفاع هر منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

شفیعی با اشاره به پیش‌بینی فصلی هواشناسی برای نیمه دوم آبان تا نیمه آذرماه ۱۴۰۵ گفت: براساس چشم‌انداز‌های هواشناسی، در برخی مناطق کشور احتمال افزایش بارش نسبت به میانگین بلندمدت وجود دارد و شمال‌غرب کشور، از جمله آذربایجان‌شرقی، نیز می‌تواند از شرایط بارشی مناسب بهره‌مند شود.

وی ادامه داد: بارش‌های مؤثر پاییزی در صورت وقوع در زمان مناسب، می‌توانند با تأمین رطوبت مورد نیاز بستر بذر، شرایط مطلوب‌تری برای جوانه‌زنی، سبزشدن و استقرار اولیه بوته‌های گندم فراهم کنند؛ با این حال، پیش‌بینی‌های فصلی جنبه احتمالی دارند و به‌تنهایی مبنای تعیین تاریخ کاشت نیستند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: کشاورزان باید در تصمیم‌گیری برای کشت، علاوه بر پیش‌بینی‌های فصلی، وضعیت واقعی رطوبت خاک، میزان بارش مؤثر، شرایط بستر بذر و پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت هواشناسی را نیز مدنظر قرار دهند و توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی منطقه را ملاک عمل قرار دهند.

وی با تأکید بر اهمیت آماده‌سازی به‌موقع اراضی دیم استان خاطرنشان کرد: کشاورزان باید پیش از وقوع بارش‌های مؤثر، نسبت به آماده‌سازی زمین، تهیه بذر گواهی‌شده و تأمین کود‌های پایه اقدام کنند تا در صورت فراهم شدن شرایط مناسب رطوبتی، عملیات کشت بدون وقفه انجام شود.

شفیعی افزود: در مزارع دیم، استفاده بهینه از رطوبت ذخیره‌شده در خاک، رعایت تاریخ کاشت مناسب، انتخاب رقم سازگار با شرایط اقلیمی منطقه و تنظیم عمق و تراکم بذر، از عوامل مهم در استقرار مطلوب بوته‌ها و افزایش پایداری تولید است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان از برنامه‌ریزی برای کشت گندم در سطح حدود ۴۸۸ هزار هکتار اراضی دیم و ۵۸ هزار هکتار اراضی آبی در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: در مجموع، حدود ۵۴۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم اختصاص خواهد یافت و تمهیدات لازم برای تأمین و توزیع نهاده‌های مورد نیاز در شهرستان‌های مختلف پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به تأمین و توزیع ۱۵ هزار تن بذر اصلاح‌شده گندم اظهار کرد: نیاز کودی پیش‌بینی‌شده برای کشت گندم استان شامل ۶۴ هزار تُن کود اوره، ۱۸ هزار تن کود فسفاته و ۵ هزار و ۵۰۰ تن کود پتاسه است که تأمین و توزیع این نهاده‌ها با هدف پشتیبانی از تولید و تسهیل عملیات کشت پاییزه در دستور کار قرار دارد.

شفیعی خاطرنشان کرد: تحقق اهداف تولید گندم در استان مستلزم همراهی کشاورزان، رعایت توصیه‌های فنی و استفاده بهینه از منابع آب و خاک است و انتظار می‌رود کشاورزان، به‌ویژه در مناطق سردسیر و ارتفاعات استان، با مدیریت صحیح زمان کاشت و هماهنگی با کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی به تکمیل عملیات کشت در فرصت مناسب اقدام کنند.