رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی از استقبال گسترده از رویداد ملی جام کوچه (گل کوچک) خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲۲ هزار تیم در این رقابت‌ها ثبت‌نام کرده‌اند که سهم استان بوشهر بیش از ۳ هزار تیم است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، علی خلیلی در مجمع عمومی هیئت ورزش‌های همگانی استان بوشهر با اشاره به مراحل برگزاری رویداد ملی جام کوچه، افزود: مسابقات گل کوچک در پنج سطح منطقه، شهر، شهرستان، استان و کشور برنامه‌ریزی شده است و تیم‌های شرکت‌کننده پس از عبور از مراحل مقدماتی، امکان حضور در رقابت‌های سطوح بالاتر را خواهند داشت.

وی با تأکید بر جایگاه گل کوچک در فرهنگ ورزشی و اجتماعی مردم ایران، تصریح کرد: گل کوچک از ورزش‌های ریشه‌دار و مردمی کشور است و به‌عنوان یکی از نماد‌های تحرک و ورزش همگانی در فرهنگ عمومی ایران شناخته می‌شود.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری مرحله پایانی این رقابت‌ها گفت: فینال کشوری رویداد ملی کوچه گل کوچک برای بهمن‌ماه برنامه‌ریزی شده است و تیم‌های برتر مراحل مختلف برای تعیین قهرمان کشور به رقابت خواهند پرداخت.

وی همچنین طرح‌های سپاس و سحر را از برنامه‌های ابلاغی وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد که از سوی فدراسیون در حال اجراست و افزود: در قالب طرح ملی سحر، ۶ هزار مربی آموزش‌دیده از سوی فدراسیون ورزش‌های همگانی به‌صورت رایگان تا پایان سال در ایستگاه‌های ورزش صبحگاهی و عصرگاهی محلات شهر‌ها و روستا‌های کشور فعالیت خواهند کرد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های همگانی توسعه ورزش‌های همگانی را یکی از مهم‌ترین اقدامات این فدراسیون برای افزایش تاب‌آوری مردم در شرایط جنگی عنوان کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر نیز در این نشست با قدردانی از همراهی هیئت ورزش‌های همگانی در برگزاری رویداد‌های ورزشی ملی و استانی، بر ضرورت گسترش فعالیت‌های این حوزه تأکید کرد و گفت: با توجه به فقر حرکتی در میان آحاد مردم استان، لازم است در نیمه دوم سال فعالیت‌های ورزش همگانی توسعه یابد.

موسی کشتکار توسعه ورزش در محلات با محوریت ورزش‌های همگانی را از اولویت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان بوشهر دانست و تصریح کرد: رویداد‌های ابلاغی وزارت ورزش و جوانان با مشارکت هیئت ورزش‌های همگانی در سطح استان اجرایی خواهد شد.

کشتکار همچنین با اشاره به جایگاه ایثار و فداکاری در تأمین امنیت کشور، اظهار کرد: جامعه ورزش استان مدیون جانفشانی رزمندگان و خون شهداست و اگر امروز امنیت در کشور وجود دارد، این امر حاصل آمادگی نیرو‌های مسلح کشور است.

در ادامه، محمدحسین زاهدی‌فرد رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان بوشهر گزارشی از عملکرد این هیئت در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ارائه کرد و تشکیل شورای عالی ورزش استان به ریاست استاندار را از ضرورت‌های توسعه ورزش همگانی دانست.

وی اظهار کرد: برای توسعه و تعمیم ورزش‌های همگانی و خروج از فقر حرکتی، لازم است شورای عالی ورزش با حضور متولیان امر تشکیل شود تا درباره راهکار‌های تحقق این هدف تصمیم‌گیری شود.

زاهدی‌فرد همچنین از اجرای تفاهم‌نامه شهر فعال با مشارکت شهرداری‌های استان خبر داد و گفت: طرح شهر فعال رویکردی یکپارچه برای تبدیل فعالیت بدنی به بخشی از زندگی روزمره شهروندان است و در این طرح مدیریت شهری، نهاد‌های حوزه سلامت، ورزش و آموزش و همچنین جامعه محلی برای ایجاد محیطی ایمن، در دسترس و انگیزه‌بخش با یکدیگر همکاری می‌کنند.