به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: همزمان با هفته کتاب از ۶ عنوان کتاب جدید، از جمله کتاب ارزشمند فرهنگ واژگان طبری که در ۱۳ جلد تهیه و تدوین شد رونمایی می‌شود.

محمد محمدی با بیان اینکه در هفته کتاب و کتابخوانی با تمرکز بر چاپ کتاب‌های فاخر و ماندگار و با هدف آشنایی مردم استان با هویت بومی، تاریخ، زبان، فرهنگ و آیین‌های مازندران طراحی شده است.

وی گفت: شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» نیز در مازندران به همین سمت هدایت می‌شود و همزمانی هفته کتاب با ۱۴ آبان روز ملی مازندران، فرصت مناسبی برای پرداختن به فرهنگ بومی استان فراهم کرده است.

محمدی افزود: کتاب فرهنگ واژگان طبری در ۱۳ جلد و هر جلد ۸۰۰ صفحه با ۲۰۰ هزار واژه و کتاب «حاشیه دریایی کاسپین» درباره تاریخ مازندران و دریای کاسپین از کتاب‌های تدوین شده استان است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اعلام اینکه افتتاحیه هفته کتاب در شهر‌های نامزد پایتخت کتاب مازندران شامل بابل و آمل برگزار می‌شود گفت: مراسم رونمایی از ۶ عنوان کتاب منتشرشده در سال ۱۴۰۵ از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با حضور ناشران و کتاب‌فروشی‌های استان مازندران برگزار می‌شود همچنین همایش بزرگ قدردانی از فعالان کتاب و نشر استان نیز با حضور کتاب‌فروشان، کتابداران، نویسندگان، پژوهشگران، ناشران و برگزیدگان جشنواره‌های کتاب‌محور سراسر استان مازندران برگزار خواهد شد.

وی گفت: کارگاه‌های آموزشی ویژه نشر، از جمله فتوشاپ و طراحی جلد، برای نویسندگان، ناشران و علاقه‌مندان حوزه چاپ و نشر برگزار می‌شود. نشست تخصصی «کتاب‌خوان فاطمی» و محفل ادبی «فاطمه؛ مادر فضیلت و دانایی» نیز با حضور پژوهشگران، مؤلفان و علاقه‌مندان این حوزه برپا خواهد شد.

محمدی درباره پویش‌های مردمی که در برنامه‌های هفته کتاب پیش‌بینی شده است، اشاره کرد: پویش «از کتاب تا بوم نقاشی» با محوریت برداشت کودکان و نوجوانان از داستان‌ها و تصویرسازی آنها در قالب نقاشی یا کلاژ، با همکاری آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اجرا می‌شود و آثار برگزیده در نمایشگاهی با عنوان «دنیای من، فردای بهتر» ارائه خواهد شد. پویش مبادله کتاب «هر خانواده، یک کتاب؛ هر خانه، یک کتابخانه» و مسابقه کتاب‌خوانی «چراغ خانه» نیز برای تولید محتوای فرهنگی و محلی افزایش مشارکت عمومی در ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در استان برگزار می‌شود.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار با کتاب گفت‌و‌گو کنیم از ۲۳ تا ۳۰ آبان در سراسر کشور برگزار می‌شود.