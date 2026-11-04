به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،محمد علی نژاد با اعلام این خبر گفت: در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول و علیرغم اینکه آذربایجان غربی جزء استانهای پایلوت نبود و حتی آموزش‌های لازم را هم ندیده بود، صدور شناسه یکتا برای معاملات پیش فروش آپارتمان در مرکز استان در دستور کار جدی دستگاه قضایی استان قرار گرفت.

رئیس شورای قضایی استان افزود: با همکاری مجدانه دادگستری و ثبت اسناد املاک و همراهی شهرداری و نظام مهندسی توفیقات بسیار ارزشمندی بدست آمد و استان موفق شد تعداد ۱۷۵ فقره شناسه یکتا را به ثبت برساند.

این مقام قضایی اضافه کرد: با این رویکرد که در مرکز استان حاصل شد تلاش جدی و مستمر بر این است که ابتدا در شهرهای بزرگ استان که آپارتمان سازی رونق دارد و سپس در تمامی سطح استان ثبت و صدور شناسه یکتا به جریان بیافتد.

علی نژاد افزود: این اقدام ارزشمند دستگاه قضایی و سازمان ثبت اسناد و املاک در پیشگیری از بسیاری جرایم در حوزه نقل و انتقال آپارتمان موثر خواهد بود و امید است این روند با سرعت در کلیه استان عملیاتی و اجرایی شود.

رئیس کل دادگستری استان خطاب به شهروندان و کسانی که قصد خرید و فروش، خصوصاً پیش فروش آپارتمان دارند حتماً در انجام معامله با اخذ شناسه یکتا عمل کنند تا اموالشان از تعرض مجرمین و کلاهبرداران مصون بماند.