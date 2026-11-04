امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، برای ملت ایران، به‌ویژه در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، سرنوشت‌ساز بود؛ چرا که حضور عوامل آمریکا در ایران و احتمال توطئه و دسیسه علیه کشور، تهدیدی جدی به شمار می‌رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، شیخ یعقوب شمس در مراسم گرامیداشت ۱۳ آبان در کیش، گفت: این روز برای ملت ایران، به‌ویژه در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، روزی سرنوشت‌ساز بود؛ چرا که حضور عوامل آمریکا در ایران و احتمال توطئه و دسیسه علیه کشور، تهدیدی جدی به شمار می‌رفت.

او افزود: با تسخیر لانه جاسوسی، زمینه حضور و فعالیت دشمنان در کشور محدود شد و ملت ایران بار دیگر عزم و اراده خود را برای دفاع از استقلال و آرمان‌های انقلاب اسلامی نشان داد.

امام جمعه اهل سنت کیش، گفت: دشمنان جمهوری اسلامی بدانند که آرزوی شکست ایران را به گور خواهند برد و ایران اسلامی همواره سربلند و پیروز خواهد ماند.