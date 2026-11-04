به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردار فردوسیه با اشاره به اینکه مرحله نخست اجرای طرح کنارگذر جنوبی این شهر سال گذشته به بهره برداری رسید گفت: فاز دوم این طرح نیز آغاز شده و امسال به بهره برداری خواهد رسید.

عموزاده با بیان اینکه ۵۰ میلیارد تومان برای اجراي مرحله دوم این طرح در نظر گرفته شده است افزود : طول این طرح ۱۲۰۰ متر و عرض ان ۲۵ متر است .

شهردار فردوسیه با اشاره به اینکه کنارگذر شمالی نیز در دستور کار است بیان کرد: پس از بهره برداری از کمربندی جنوبی ، عملیات ساخت کمربندی شمالی نیز آغاز خواهد شد .

وی افزود: کاهش بار ترافیکی درون شهری ، کاهش مصرف سوخت و زمان ، از مهمترین ویژگی های اجرای این طرح است .