نماینده ولی‌فقیه در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تأکید بر ضرورت تقویت اقتدار ملی و توان دفاعی کشور گفت: ملت ایران برای حفظ استقلال و عزت خود، هرگز در برابر خواسته‌های نامشروع آمریکا و قدرت‌های سلطه‌گر تسلیم نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، حجت‌الاسلام آقاجانپور ، نماینده ولی‌فقیه در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در مراسم راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در استان البرز، قوی شدن ایران در عرصه‌های مختلف را راهکار مقابله با زیاده‌خواهی دشمنان دانست و اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، دانش متخصصان و دستاوردهای دفاعی، از آمادگی لازم برای دفاع از امنیت و منافع ملی برخوردارند.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی ۱۳ آبان در مبارزه با استکبار جهانی افزود: ملت ایران به دلیل ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های استکباری، همواره با فشارها و دشمنی‌های آنان مواجه بوده است، اما استقلال و نپذیرفتن سلطه ظالمان، از اصول اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت دفاع، حملات به مناطق مسکونی در جریان جنگ ۱۲ روزه را از نمونه‌های تلخ اقدامات خصمانه علیه مردم ایران برشمرد و با اشاره به مشاهدات خود در مناطق آسیب‌دیده تهران گفت: در این حملات، زنان، کودکان و شهروندان بی‌گناه نیز قربانی شدند؛ با این حال، ملت ایران حاضر نیست استقلال و عزت خود را با تسلیم در برابر خواسته‌های نامشروع دشمنان معامله کند.

آقاجانپور با تأکید بر ضرورت افزایش توانمندی‌های کشور تصریح کرد: دانشمندان، نخبگان و متخصصان وزارت دفاع و نیروهای مسلح دستاوردهای مهمی در تولید تجهیزات و تسلیحات دفاعی به دست آورده‌اند و توانمندی‌های موشکی ایران نیز در تحولات منطقه‌ای به نمایش گذاشته شده است.

وی ادامه داد: دشمنان باید بدانند هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران با آمادگی نیروهای مسلح برای دفاع از کشور و منافع ملی مواجه خواهد شد.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت دفاع همچنین با اشاره به هم‌زمانی راهپیمایی ۱۳ آبان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، ایستادگی در دفاع از اسلام، قرآن و ولایت را از درس‌های مهم سیره آن حضرت دانست و گفت: زندگی حضرت زهرا(س) الگویی برای مقاومت در برابر ظلم و دفاع از حق است.

آقاجانپور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان خاطراتی از دوران بیماری و دیدار با رهبر شهید، به بیان خاطراتی از توجه و حمایت ایشان پرداخت و گفت: توصیه‌های ایشان به حفظ روحیه، امید و ایستادگی در برابر دشواری‌ها، برای وی ماندگار بوده است.

وی در پایان با تأکید بر نقش ایمان، وحدت و اقتدار ملی در مقابله با توطئه‌ها اظهار کرد: ملت ایران با حفظ انسجام و تقویت توانمندی‌های کشور می‌تواند در برابر فشارهای دشمنان ایستادگی کند و اجازه ندهد استقلال و عزت ملی خدشه‌دار شود.