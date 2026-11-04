به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق هزار و ۲۰۰ لیتر سوخت از نوع بنزین به ارزش یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پیرانشهر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت پنج میلیارد ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

نجف زاده گفت: پلیس گمرک تمرچین شهرستان پیرانشهر سوخت قاچاق را در حین کنترل خودرو‌های خروجی از یک دستگاه کامیون تانکردار کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

وی درخاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی استان جهت دریافت و رسیدگی فوری به شکایات وگزارشات مردمی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی وصنفی، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و دارو و درمان موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن‌های ۱۳۵ به تعزیرات حکومتی استان گزارش نمایند