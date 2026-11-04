مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران از ورود پیکر شهدای گمنام به استان از ۱۶ آبان و هماهنگی برای استقبال و تشییع آنان در دهه فاطمیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران از ورود پیکر شهدای گمنام به استان از ۱۶ آبان خبر داد و گفت: سومین نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان به ریاست استاندار، با هدف برنامه‌ریزی برای استقبال از شهدا و هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

سردار برسلانی افزود: در این نشست، تدوین کتاب‌های مرتبط با دفاع مقدس با همکاری فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها و همچنین تهیه مدخل‌های دانشنامه دفاع مقدس با پشتیبانی فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و دانشگاه‌ها بررسی می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت ثبت فعالیت‌های مرتبط با دفاع مقدس در سامانه دفاع مقدس گفت: همه دستگاه‌های اجرایی، فرمانداری‌ها، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها باید فعالیت‌های خود در این حوزه را در سامانه ثبت کنند تا این اقدامات برای آیندگان مستند و ماندگار شود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران، تکمیل مرکز فرهنگی دفاع مقدس استان را از دیگر محور‌های این نشست برشمرد و افزود: با حمایت استاندار و همکاری فرمانداری، شهرداری و شورای شهر ساری، اقدامات زیرساختی و فعالیت‌های موردنیاز این مرکز در حال انجام است.

سردار برسلانی همچنین از بررسی تعامل بنیاد حفظ آثار با آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها برای تبیین فرهنگ دفاع مقدس و مقاومت خبر داد و گفت: آماده‌سازی معراج شهدا نیز با پیگیری بنیاد حفظ آثار، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به ضرورت ثبت و ضبط رویداد‌های دفاع مقدس و مقاومت، از جمله حوادث و ایستادگی مردم در جنگ‌های اخیر، افزود: این مستندسازی باید به‌گونه‌ای انجام شود که نسل‌های آینده بتوانند از تجربه‌ها و حماسه‌های مردم بهره بگیرند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران در پایان گفت: پیکر شهدای گمنام از ۱۶ آبان وارد استان می‌شود و با همکاری سپاه کربلا و دستگاه‌های مسئول، مقدمات استقبال و برنامه‌های تشییع آنان در ایام دهه فاطمیه فراهم خواهد شد.