به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، برنامه‌های ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در هفته کتاب به شرح زیر است؛

پویش ملی تولید فرآورده‌های فرهنگی و هنری از کتاب «سرباز روز نهم».

این کتاب که به تقریظ رهبر شهید انقلاب رسیده بود، محور پویش ملی تولید فرآورده‌های فرهنگی و هنری قرار گرفته است. پیش‌تر ۱۵۰۰ جلد از این کتاب برای حلقه‌های کتاب‌خوانی سراسر کشور ارسال شده بود. تولید نمایشنامه، معرفی کتاب در طرح ملی شنبه‌های کتاب مساجد، معرفی کتاب در حلقه‌های کتاب‌خوانی، تولید پادکست، شعر، خوشنویسی، نقاشی و سرود، از جمله اهداف این پویش است و به آثار برتر جوایز نفیسی اهدا می‌شود.

برگزاری مرحله استانی و کشوری لیگ کتابخوانی «مسجد، محله و کتابخانه».

این لیگ با مشارکت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و با هدف ایجاد تعامل و رقابت سازنده فرهنگی میان اعضای کتابخانه‌های عمومی و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد طراحی شده و تلاش دارد مطالعه را از یک فعالیت فردی به تجربه‌ای گروهی و مشارکتی تبدیل کند. مرحله مقدماتی از طریق آزمون در سامانه بچه‌های مسجد انجام شده، مرحله استانی پیش از هفته کتاب و مرحله نهایی و کشوری در ایام هفته کتاب برگزار می‌شود. این لیگ در دو رده سنی کودکان ۷ تا ۱۱ سال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال و در دو بخش دختر و پسر برگزار می‌شود. منابع مطالعاتی بخش کودک، کتاب‌های «سرداران ایران (آریوبرزن)» از انتشارات امیرکبیر و «کلوچه‌های خدا» از انتشارات به‌نشر، و منابع بخش نوجوان، کتاب‌های «تن‌تن و سندباد» از انتشارات قدیانی و «شازده کوچولو» است.

اجرای طرح ملی شنبه‌های کتاب مساجد.

این طرح از سال ۱۳۹۸ تاکنون در مساجد در حال اجراست و در هفته کتاب، کانون‌ها به معرفی کتاب‌های مفید و مورد نیاز مخاطبان اهتمام ویژه دارند. به صورت ویژه، معرفی کتاب‌های تقریظی رهبر انقلاب، مانند کتاب «سرباز روز نهم»، در سامانه بچه‌های مسجد بارگذاری می‌شود. همچنین اجرای ویژه این طرح در یکی از روز‌های پایانی هفته کتاب (بیست‌وسوم یا سی‌ام آبان) در سطح کشور برنامه‌ریزی شده است.

اجرای گروه‌های هنری با موضوع کتاب و کتاب‌خوانی.

گروه‌های هنری کانون‌ها، از جمله تئاتر، نمایش، سرود، خوشنویسی و نقاشی، با موضوع کتاب و کتاب‌خوانی به اجرای هنر‌های خود می‌پردازند.

برپایی نمایشگاه‌های کتاب محله‌محور.

این نمایشگاه‌ها در سطح مساجد و با حضور مؤلفان، نویسندگان و صاحب‌نظران برگزار می‌شود.

تقدیر از فعالان حوزه کتاب.

در هفته کتاب از کتابداران برتر، اعضای فعال کتابخانه‌ها، خیران، نویسندگان، مروجان کتاب و امامان جماعت فعال در حوزه کتاب‌خوانی تقدیر می‌شود.

برگزاری نشست خبری و انعکاس رسانه‌ای.

نشست خبری در استان‌ها با حضور رئیس ستاد استان و کارشناسان فرهنگی هنری و کتابخانه‌های استان همراه با معرفی برنامه‌های هفته کتاب برگزار می‌شود. برنامه‌ها و فعالیت‌های هفته کتاب نیز از طریق خبرگزاری شبستان و روابط عمومی این ستاد در خبرگزاری‌ها، مطبوعات، فضای مجازی و رسانه‌های استانی جریان‌سازی و انعکاس می‌یابد.

برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کتابداران.

این دوره‌ها برای توانمندسازی و به‌روزرسانی اطلاعات کتابخانه‌ای کتابداران کتابخانه‌های مسجد برگزار می‌شود.

بازدید از کتابخانه‌ها.

مدیر ستاد استان و همکاران از کتابخانه‌ها بازدید می‌کنند تا اطلاعات کتابخانه‌ها را پایش کنند، فعالیت‌ها را رصد کنند، انگیزه‌بخشی کنند و در نشست‌های هم‌اندیشی، مشکلات کتابخانه‌ها را بررسی و راهکار‌های مناسب ارائه دهند.

اهدای کتاب و تجهیزات کتابخانه‌ای.

منابع این اهدا از طریق ارسال کتاب توسط ستاد مرکز و جذب اعتبارات استانی توسط ستاد استان تأمین می‌شود.

برگزاری پویش‌ها و مسابقات کتاب‌خوانی.

این مسابقات در سطح کانون‌های فرهنگی هنری مساجد برگزار می‌شود و کانون‌ها در مسابقات کتاب‌خوانی سراسری ستاد نیز مشارکت می‌کنند.

افتتاح کتابخانه‌های جدید.

مساجد مستعد راه‌اندازی کتابخانه توسط استان شناسایی می‌شود و کتابخانه‌های جدید در سامانه بچه‌های مسجد ثبت می‌شوند.

پوشش رسانه‌ای فعالیت‌های هفته کتاب.

با صدا و سیمای مرکز استان برای معرفی کانون‌ها و کتابخانه‌های مساجد الگو در حوزه کتاب و کتاب‌خوانی و پوشش خبری فعالیت‌های هفته کتاب هماهنگی می‌شود.

فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی.

حضور کتابداران در میعادگاه‌های نماز جمعه و گلزار شهدا، دیدار با شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی استان و دیدار با اهل قلم از جمله این فعالیت‌ها است.

برگزاری جلسات نقد کتاب.

جلسات پرسش و پاسخ و نقد کتاب با حضور نویسندگان و صاحب‌نظران برگزار می‌شود.

رونمایی از آثار تألیفی و تولیدات فرهنگی هنری با موضوع کتاب و کتاب‌خوانی.

کتاب‌هایی که با حمایت ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد منتشر شده‌اند و تولیدات فرهنگی هنری با موضوع کتاب و کتاب‌خوانی که با حمایت این ستاد تهیه شده است، به مناسبت هفته کتاب رونمایی می‌شود.

تعامل با نهاد‌ها و دستگاه‌ها.

همکاری و مشارکت با معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل مجامع و فعالیت‌های فرهنگی (برای مشارکت در جشنواره جام باشگاه‌های کتاب‌خوانی کودک و نوجوان، جشنواره روستا‌ها و عشایر دوستدار کتاب، شهر دوستدار کتاب و پایتخت کتاب ایران)، مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، کتابخانه ملی ایران، نهاد کتابخانه‌ها، سازمان اوقاف، شهرداری‌ها، ستاد اقامه نماز، سازمان تبلیغات، صدا و سیما، بنیاد شهید و خبرگزاری‌ها در دستور کار قرار دارد.

اجرای برنامه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت ۱۲ هزار کتابخانه مسجد.

ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور برنامه‌های هفته کتاب سی‌وچهارم را با بهره‌گیری از ظرفیت ۱۲ هزار کتابخانه مسجد اجرا می‌کند که ۷ هزار کتابخانه مخزن‌دار و ۵ هزار کتابخانه در جوار مسجد هستند. این برنامه‌ها با توجه به تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر جایگاه کتاب در کانون‌های فرهنگی هنری مساجد اجرا می‌شود؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی سه مزیت هنر، رسانه و کتاب و کتاب‌خوانی را برای کانون‌های مساجد برشمرده است. در سامانه بچه‌های مسجد نیز بالغ بر ۴۲۰۰ حلقه کتاب‌خوانی به ثبت رسیده و هر حلقه یک مربی دارد که با پنج تا هفت عضو، جریان کتاب‌خوانی را در کشور راه‌اندازی می‌کند. در کنار این حلقه‌ها، ۵ هزار کتابدار نیز در سامانه بچه‌های مسجد فعالیت دارند. ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در مراکز استان‌ها ستاد‌های استانی دارد که فعالیت‌های کتاب و کتاب‌خوانی را با توجه به ظرفیت‌های موجود انجام می‌دهند. طبق آیین‌نامه ابلاغی به استان‌ها، زمان مشخصی برای اعلام برنامه‌های استانی و زمان مشخصی برای دریافت گزارش‌های استانی تعیین شده است و پس از هفته کتاب، گزارش تفصیلی فعالیت‌های استان‌ها به مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران ارائه می‌شود.

سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «با کتاب گفت‌و‌گو کنیم» از بیست‌وسوم تا سی‌ام آبان (۱۴۰۵) در سراسر کشور برگزار می‌شود.