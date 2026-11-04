حضور گسترده مردم کردستان در راهپیمایی ضد استکباری ۱۳ آبان، پیامی روشن برای دشمنان داشت؛ اینکه مردم ایران در دفاع از وطن تا پای جان ایستاده‌اند و هرگز در برابر دشمن تسلیم نخواهند شد.

راهپیمایی ۱۳ آبان در کردستان؛ پیام ایستادگی و تسلیم‌ناپذیری مردم به دشمنان

راهپیمایی ۱۳ آبان در کردستان؛ پیام ایستادگی و تسلیم‌ناپذیری مردم به دشمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، برگزاری این مراسم در شرایط پس از جنگ تحمیلی سوم، فضایی سرشار از عزم راسخ، خودباوری و هوشیاری عمومی ایجاد کرد و جلوه‌ای از ایستادگی مردم را به نمایش گذاشت.

نسل آینده‌ساز ایران نیز در فراق دوستان و هم‌سن‌وسالان شهید خود، با اراده‌ای استوارتر بر تداوم راه شهدا تأکید کردند و نشان دادند که یاد و آرمان شهدا در میان نسل جوان زنده است.