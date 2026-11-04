سرپرست وزارت نفت از تصویب و ابلاغ نقشه راه دیپلماسی منطقه‌ای انرژی ایران خبر داد و اعلام کرد بر اساس این سند، برنامه اقدام کشور در حوزه‌های نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با شاخص‌های مشخص تدوین شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمید بورد با اشاره به تصویب این سند در ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، گفت: نقشه راه دیپلماسی منطقه‌ای انرژی با راهبری وزارت نفت و در اجرای بند «ت» ماده ۴۴ قانون برنامه هفتم توسعه تدوین و پس از تصویب در این ستاد ابلاغ شده است.

وی افزود: این نقشه راه با هدف هماهنگ‌سازی اقدامات ایران در تجارت منطقه‌ای انرژی و انطباق برنامه‌ها با تحولات بازار، مجموعه‌ای از شاخص‌ها و برنامه‌های اجرایی را در بخش‌های نفت و فرآورده‌های نفتی، گاز، پالایش و پتروشیمی مشخص کرده است.

بخش خصوصی در کانون دیپلماسی منطقه‌ای انرژی

سرپرست وزارت نفت، مشارکت بخش خصوصی در تجارت منطقه‌ای انرژی، توجه به تحولات فنی بازار‌های منطقه‌ای و جهانی، پیوند تجارت انرژی با مسائل داخلی کشور، ملاحظات تکنوپلتیک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازاریابی و بازارسازی دیپلماتیک و راهبردی را از شاخص‌های اصلی این سند برشمرد.

بورد با تأکید بر استفاده از ظرفیت بازیگران غیردولتی در کنار بخش دولتی گفت: تحولات بازار‌های منطقه‌ای و جهانی انرژی در تنظیم و بازنگری برنامه‌های اقدام لحاظ می‌شود.

پایش برنامه‌ها در دوره‌های سه و شش‌ماهه

وی درباره سازوکار اجرایی این نقشه راه افزود: معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت به‌عنوان دبیرخانه تخصصی ستاد راهبری تجارت منطقه‌ای انرژی تعیین شده و مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی نیز مسئولیت مرکز دائمی کارگروه‌های پایش اقدامات و تدوین برنامه‌های منعطف دیپلماسی انرژی را بر عهده دارد.

به گفته سرپرست وزارت نفت، این سازوکار با هدف پایش مستمر اقدامات، دریافت بازخورد‌ها و به‌روزرسانی برنامه‌ها متناسب با تحولات بازار، در دوره‌های سه و شش‌ماهه اجرا می‌شود.

بورد تأکید کرد: در این چارچوب، اقدامات بخش‌های مختلف انرژی با مشارکت بازیگران دولتی و غیردولتی به‌صورت مستمر تنظیم و اجرا خواهد شد و فرایند‌های گزارش‌دهی، بازخوردگیری و رفع چالش‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.