به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حسین نجف زاده گفت: با عنایت به وضعیت کنونی جامعه و افزایش تقاضا از سوی مصرف کنندگان برای خرید کالا‌های اساسی بویژه نان و ضرورت نظارت بربازارآرد و نان، تعزیرات حکومتی استان با راه اندازی گشت‌های مشترکی با هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و انجام بازرسی‌های میدانی در سطح شهر و روستا از واحد‌های نانوایی با هرگونه تخلفات احتمالی علی الخصوص گرانفروشی و کم فروشی در محل تخلف برخورد خواهد می‌کند.

نجف زاده افزود: از ابتدای امسال سه هزار و ۱۷۴ فقره پرونده تخلفاتی در حوزه آرد و نان به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد و به سه هزار و ۶۳ فقره از این پرونده‌ها رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: از این تعداد پرونده تعداد ۲ هزار و ۹۴۰ فقره مربوط به تخلفات گرانفروشی و کم فروشی نان و تعداد ۲۳۴ فقره مربوط به تخلفات تهیه و عرضه خارج از شبکه و قاچاق آرد می‌باشد.

نجف زاده اعلام داشت: شعب رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده‌ها و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی متخلفان را به پرداخت ۴۸۱ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کردند.

به گفته نجف زاده شعب رسیدگی کننده علاوه بر جزای نقدی نسبت به صدور مجازات‌های غیر نقدی برای برخی واحد‌های متخلف از قبیل تعطیلی و پلمپ واحد، نصب پارچه تخلف بر سر در واحد و قطع سهمیه تعدادی از واحد‌های متخلف اقدام کردند.

نجف زاده در خاتمه ضمن اعلام آمادگی تعزیرات حکومتی به منظور دریافت و رسیدگی فوری به شکایات مردمی اعم ازحضوری و یا تلفنی از شهروندان استان درخواست نمود در صورت مشاهده هرگونه تخلفات اقتصادی وصنفی موضوع را ازطریق سامانه اینترنتی www.tazirat۱۳۵.ir و یا با شماره تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی استان و یا از طریق تلفن ۱۲۴ به سازمان صنعت؛ معدن وتجارت استان گزارش نمایند.