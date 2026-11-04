رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «موافقت با تأسیس صندوق توسعه عدالت آموزشی» را که در جلسه ۹۲۸ تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «موافقت با تأسیس صندوق توسعه عدالت آموزشی» را که در جلسه ۹۲۸ تاریخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ را برای اجرا ابلاغ کرد.

در ماده واحده «موافقت با تأسیس صندوق توسعه عدالت آموزشی» که از سوی دکتر مسعود پزشکیان، خطاب به نهاد ریاست جمهوری، وزارت آموزش‌وپرورش و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابلاغ شده، آمده است:

ماده واحده «موافقت با تأسیس صندوق توسعه عدالت آموزشی» که در جلسه ۹۲۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده - در راستای ارتقاء عدالت آموزشی در سطح مدارس دولتی کشور و به‌منظور حمایت از دانش‌آموزان و ایجاد رضایت برای معلمان و توانمندسازی کادر آموزشی و همچنین تأمین تجهیزات و فناوری‌های نوین آموزشی به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور و تأمین فرصت بهره‌مندی از تعلیم و تربیت کیفی؛ «صندوق توسعه عدالت آموزشی» به‌صورت هیأت‌امنایی، تأسیس می‌گردد.

تبصره- اساسنامه صندوق در کمیته‌ای به ریاست رئیس جمهور، تدوین و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید»