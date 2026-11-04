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مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران، از تحقق ۱۰۹ میلیون قطعه جوجهریزی در واحدهای مرغداری گوشتی استان در امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تیمورییانسری با بیان اینکه مازندران، سهم ۱۲/۴۴ درصدی از کل جوجهریزی کشور را به خود اختصاص داده است گفت: همچنان پیشتاز زنجیره تأمین گوشت مرغ در کشور است.
وی با اشاره به ساختار تولید در واحدهای پرورش استان افزود: سهم جوجهریزی مرغداران مستقل ۶۴/۵۵ درصد و سهم زنجیرههای تولید ۳۵/۴۴ درصد از کل جوجهریزی در این مدت بوده است که این نشاندهنده پویایی و مشارکت همهجانبه تمامی بخشهای تولیدی در استان است.
تیمورییانسری در ادامه با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و ضرورت پایداری تولید، به همه مرغداران استان هشدار داد: با توجه به ناترازی انرژی و احتمال قطع گاز در ماههای آتی، ضروری است واحدهای مرغداری گوشتی استان درباره آمادهسازی سیستمهای دوگانهسوز، تأمین سوخت جایگزین گازوئیل اقدام و پیشبینیهای لازم را برای جلوگیری از بروز هرگونه خسارت و وقفه در روند تولید گوشت سفید داشته باشند.