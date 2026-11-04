به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، تیموری‌یانسری با بیان اینکه مازندران، سهم ۱۲/۴۴ درصدی از کل جوجه‌ریزی کشور را به خود اختصاص داده است گفت: همچنان پیشتاز زنجیره تأمین گوشت مرغ در کشور است.

وی با اشاره به ساختار تولید در واحد‌های پرورش استان افزود: سهم جوجه‌ریزی مرغداران مستقل ۶۴/۵۵ درصد و سهم زنجیره‌های تولید ۳۵/۴۴ درصد از کل جوجه‌ریزی در این مدت بوده است که این نشان‌دهنده پویایی و مشارکت همه‌جانبه تمامی بخش‌های تولیدی در استان است.

تیموری‌یانسری در ادامه با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و ضرورت پایداری تولید، به همه مرغداران استان هشدار داد: با توجه به ناترازی انرژی و احتمال قطع گاز در ماه‌های آتی، ضروری است واحد‌های مرغداری گوشتی استان درباره آماده‌سازی سیستم‌های دوگانه‌سوز، تأمین سوخت جایگزین گازوئیل اقدام و پیش‌بینی‌های لازم را برای جلوگیری از بروز هرگونه خسارت و وقفه در روند تولید گوشت سفید داشته باشند.