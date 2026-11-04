لایحه مولدسازی دارایی‌های راکد دولت یک سالی است در کمیسیون اقتصادی دولت معطل مانده، بر اساس مصوبه سران قوا دولت باید برای استفاده بهینه از دارایی‌های دولت، لایحه‌ای برای مولدسازی دارایی‌های دولت ارائه میکرد، اما هنوز خبری از تصویب این لایحه نیست.

به گزارش خبرنگار گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ واگذاری ملک ۳۲ هکتاری سپه‌شهر در شرق تهران پس از سال‌ها بلاتکلیفی و واریز ۶.۹ هزار میلیارد تومان از محل این واگذاری، بار دیگر موضوع مولدسازی دارایی‌های راکد دولت را به صدر توجهات آورده است؛ موضوعی که با وجود تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی برای بازسازی خسارت‌های جنگ، همچنان با موانع اجرایی و قانونی روبه‌روست.

زمین‌ها و املاک راکد و بلااستفاده دولتی در شرایطی می‌توانند به یکی از منابع مهم تأمین مالی کشور تبدیل شوند که بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها سال‌هاست در چرخه تصمیم‌گیری و واگذاری باقی مانده‌اند و هنوز به مرحله بهره‌برداری اقتصادی نرسیده‌اند.

یکی از نمونه‌های این وضعیت، ملک ۳۲ هکتاری سپه‌شهر در شرق تهران است؛ ملکی متعلق به یکی از بانک‌های کشور که از ابتدای دهه ۷۰ بار‌ها در مسیر مولدسازی قرار گرفته، اما به دلایل مختلف از جمله مشکلات تأمین مالی و غلبه نگاه انتفاعی در برنامه‌های پیشنهادی، اهداف موردنظر درباره آن محقق نشده است.

این ملک با ساختمانی نیمه‌کاره و رهاشده، به محلی برای تجمع معتادان تبدیل شده بود؛ در حالی که حتی در سال ۱۴۰۲ و هم‌زمان با مراسم رونمایی از تالار مولدسازی، از آن به‌عنوان یکی از طرح‌های پیشتاز این حوزه نام برده شد.

سرانجام این ملک پس از سه سال قرار گرفتن در فهرست مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت، به مرحله واگذاری رسید و سپه‌شهر واگذار شد. بر اساس اعلام انجام‌شده، ۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از محل این واگذاری به حساب واریز شده است.

البته سپه‌شهر تنها نمونه از دارایی‌های راکد و ارزشمند کشور نیست. انبار نفت اصفهان نیز از دیگر دارایی‌هایی است که چند سال پیش ارزش آن ۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود؛ موضوعی که نشان می‌دهد املاک و دارایی‌های بلااستفاده ظرفیت قابل توجهی برای تأمین منابع مالی کشور دارند.

با این حال، طولانی شدن فرآیند واگذاری این املاک، پرسش‌هایی را درباره عملکرد سازوکار‌های تصمیم‌گیری و اجرایی مولدسازی ایجاد کرده است. حتی رئیس شورای عالی مولدسازی نیز پیش‌تر از مطلوب نبودن عملکرد هیئت مولدسازی سخن گفته و بر ضرورت ارزیابی دلایل این وضعیت تأکید کرده است.

اهمیت مولدسازی دارایی‌های دولت در شرایط کنونی، به‌ویژه با توجه به نیاز کشور به تأمین منابع مالی برای بازسازی و نوسازی بخش‌های آسیب‌دیده از جنگ، دوچندان شده است. در چنین شرایطی، استفاده از ظرفیت دارایی‌های راکد می‌تواند به یکی از راهکار‌های تأمین مالی دولت تبدیل شود.

در همین زمینه، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز پیش‌تر تأکید کرده بود که تحقق مؤثر مولدسازی نیازمند تصویب قانون جامع در مجلس شورای اسلامی است. لایحه این قانون در کمیسیون اقتصادی دولت آماده شده و در انتظار بررسی در هیئت وزیران است تا پس از تصویب، برای طی مراحل قانونی به مجلس ارسال شود.

به نظر می‌رسد تجربه سه دهه بلاتکلیفی سپه‌شهر نشان می‌دهد که صرف شناسایی و فهرست کردن دارایی‌های مازاد برای تحقق مولدسازی کافی نیست و تسریع در فرآیند‌های اجرایی، رفع موانع قانونی و تعیین تکلیف مسئولیت دستگاه‌ها، از الزامات تبدیل این دارایی‌ها به منابع مالی مولد برای اقتصاد کشور است.

گزارش از نرگس معززی - خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما