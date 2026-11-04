به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طرح کالابرگ الکترونیکی این روز‌ها به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز و دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها تبدیل شده است؛ طرحی که هدف اصلی آن حمایت از اقشار کم‌درآمد و کنترل تورم اقلام اساسی است. در همین رابطه، بررسی میدانی و گفت‌و‌گو با شهروندان حاکی از آن است که در کنار ضرورت استمرار و بهبود این حمایت‌ها، نگاه عمومی جامعه به سمت عدالت توزیعی و صیانت از حقوق نیازمندان واقعی گرایش دارد.

بسیاری از شهروندان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما، با تأکید بر اینکه منابع حمایتی باید به دست جامعۀ هدف اصلی برسد، تصریح کردند: «کسانی که درآمد بالا دارند، بگذارند کالابرگ به افراد نیازمند برسد.» این مطالبه مردمی، بار دیگر ضرورت بازبینی دقیق شاخص‌های دهک‌بندی و اهمیت تقویت حس همبستگی اجتماعی در شرایط اقتصادی کنونی را برجسته می‌سازد.