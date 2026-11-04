به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهدی امیری اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، ۲۰ نفر از دانش‌آموزان دختر شهرستان باوی با حضور در دادگستری این شهرستان، ضمن گفت‌وگوی صمیمی با مسئولان قضایی، در یک دادگاه شبیه‌سازی‌شده، فرآیند رسیدگی قضایی را به‌صورت عملی تجربه کردند.

وی افزود: در این برنامه، دانش‌آموزان در نشستی با رئیس دادگستری باوی و دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان، به بیان دیدگاه‌ها، پرسش‌ها و دغدغه‌های خود درباره مسائل اجتماعی، حقوق نوجوانان، آسیب‌های فضای مجازی، مسئولیت‌های قانونی و انتظاراتشان از دستگاه قضایی پرداختند.

امیری گفت: در این نشست، موضوعاتی همچون اهمیت قانون‌مداری، احترام به حقوق دیگران، حفظ حریم خصوصی، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری در استفاده از فضای مجازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

وی بیان کرد: بخش شاخص این برنامه، برگزاری دادگاه شبیه‌سازی‌شده با موضوع سوءاستفاده از تصاویر خصوصی در فضای مجازی بود که با حضور ، رئیس دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو و رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان باوی برگزار شد. در این دادگاه آموزشی، دانش‌آموزان با ایفای نقش‌های مختلف قضایی و حقوقی از جمله قاضی، نماینده دادستان، وکیل، شاکی، متهم و شاهد، مراحل رسیدگی به یک پرونده فرضی را به‌صورت عملی تجربه کردند و با جایگاه و وظایف ارکان مختلف دادرسی، نحوه استماع اظهارات طرفین، بررسی دلایل، حق دفاع و ضرورت رعایت بی‌طرفی در رسیدگی قضایی آشنا شدند.

امیری درباره این کارگاه آموزشی، گفت: انتخاب موضوع سوءاستفاده از تصاویر خصوصی در فضای مجازی برای این دادگاه شبیه‌سازی‌شده، با هدف افزایش آگاهی دانش‌آموزان نسبت به اهمیت صیانت از حریم خصوصی، حفظ حرمت و حیثیت اشخاص و شناخت پیامدهای قانونی رفتارهای مجرمانه در فضای مجازی صورت گرفت.

وی افزود: این تجربه آموزشی فرصتی فراهم کرد تا دانش‌آموزان ضمن آشنایی ملموس با فرآیند دادرسی، اهمیت رعایت حقوق اشخاص و نقش قانون در حمایت از حریم خصوصی شهروندان را از نزدیک درک کنند.

رئیس دادگستری باوی همچنین بر ضرورت استمرار تعامل میان دستگاه قضایی و مجموعه آموزش و پرورش در راستای ارتقای سواد حقوقی دانش‌آموزان، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری تأکید کرد.

امیری گفت: این برنامه که با هدف پیوند آموزش‌های حقوقی با تجربه عملی و آشنایی نسل نوجوان با فرآیند دادرسی، برگزار شد، گامی در جهت تقویت آگاهی حقوقی و ترویج فرهنگ قانون‌مداری در میان دانش‌آموزان شهرستان باوی بود.