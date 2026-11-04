به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صادق نادری صومعه گفت: مجموع تولید انواع گیاهان دارویی در استان به ۱۳ هزار و ۳۰۳ تن رسیده است و توسعه کشت گیاهان دارویی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم بخش کشاورزی، علاوه بر ایجاد تنوع در الگوی کشت، نقش مؤثری در بهره‌برداری اقتصادی از اراضی مستعد، افزایش درآمد بهره‌برداران، ایجاد اشتغال و توسعه فعالیت‌های فرآوری و صنایع تبدیلی دارد.

وی با اشاره به تنوع گونه‌های گیاهان دارویی کشت‌شده در استان افزود: زعفران با سطح زیر کشت ۴۸۵ هکتار و تولید بیش از ۳.۲ تُن، گل محمدی با سطح زیر کشت یک‌هزار و ۳۵۲ هکتار و تولید بیش از ۴ هزار و ۶۰۰ تن و سماق با سطح زیر کشت ۴۹۰ هکتار و تولید بیش از ۳۸۰ تن، از جمله محصولات مهم این بخش در آذربایجان‌شرقی به شمار می‌روند.

نادری صومعه ادامه داد: همچنین سایر گونه‌های یک‌ساله و چندساله گیاهان دارویی در مجموع در سطح ۶ هزار و ۱۴۰ هکتار از اراضی استان کشت شده‌اند که میزان تولید آنها به بیش از ۸ هزار و ۳۲۰ تن می‌رسد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر ضرورت توسعه کشت گیاهان دارویی متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های طبیعی مناطق مختلف استان خاطرنشان کرد: شناسایی گونه‌های سازگار با شرایط آب‌وهوایی، استفاده از روش‌های نوین کاشت و بهره‌برداری، ارتقای دانش فنی بهره‌برداران و توسعه زنجیره ارزش، از جمله محور‌های مهم در تقویت این بخش است.

وی تصریح کرد: با توجه به ظرفیت‌های اقلیمی و تنوع گیاهی آذربایجان‌شرقی، توسعه هدفمند گیاهان دارویی می‌تواند ضمن کمک به پایداری تولید کشاورزی، زمینه افزایش ارزش افزوده محصولات، توسعه بازار‌های داخلی و صادراتی و رونق اقتصادی مناطق روستایی را فراهم کند.