ساختمان اداری، خدماتی و ایستگاه آتش‌نشانی شهرک صنعتی صفادشت با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی به واحدهای تولیدی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی، با حضور معاون وزیر صمت و فرماندار ملارد به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین افتتاح ساختمان اداری، خدماتی و ایستگاه آتش‌نشانی شهرک صنعتی صفادشت با حضور طهمورث لاهوتی اشکوری، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، سید اصغر تقوی فرماندار ملارد و جمعی از مسئولان برگزار شد.

مصطفی رهگذر، مدیرعامل شهرک صنعتی صفادشت، در این مراسم با اشاره به اهداف احداث این مجموعه گفت: این ساختمان در سه طبقه با اعتباری بالغ بر ۱۷۰ میلیارد تومان و با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی به واحد‌های تولیدی احداث و تجهیز شده است.

وی افزود: پیش از این، خدمات آتش‌نشانی شهرک صنعتی توسط شهرداری صفادشت ارائه می‌شد و با راه‌اندازی این مجموعه، زمینه ارتقای خدمات و امکانات مورد نیاز واحد‌های صنعتی فراهم خواهد شد.

رهگذر همچنین از اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی جدید در شهرک صنعتی خبر داد و گفت: ساختمان مهدکودک با هدف حمایت از مادران شاغل و نگهداری فرزندان آنان در حال احداث است.

وی تصفیه‌خانه، مسکن کارگری و مجموعه فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران را از دیگر پروژه‌های در دست اجرای شهرک صنعتی صفادشت عنوان کرد و بر توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات به جامعه کارگری و تولیدکنندگان تاکید کرد.

گفتنی است این مراسم با حضور اسدی رئیس دادگاه بخش صفادشت، سلطانی معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری، سرهنگ نورمحمدی فرمانده انتظامی و جمعی از مسئولان استانی و محلی برگزار شد.